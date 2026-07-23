דיווח: זה היום בו איראן תתקוף את ישראל 

המתיחות הביטחונית במזרח התיכון מגיעה לשיא: במערכת הביטחון גוברת בשעות האחרונות ההערכה כי החיכוך החריף בין ארצות הברית לאיראן עלול להתפתח כבר בימים הקרובים לכדי עימות צבאי רחב היקף, שעלול לכלול גם תקיפות וירי ישיר לעבר שטח מדינת ישראל.

על רקע התפתחות המערכה והחלפת המהלכים הצבאיים, בישראל מעלים את רמת הדריכות ונערכים באופן ממוקד לאפשרות של תגובה איראנית כבר במהלך סוף השבוע הקרוב, זאת במידה ובדרג המדיני והצבאי בטהרן יחליטו להגיב על הפעולות והתקיפות המובילות על ידי כוחות ארה"ב באזור.

במערכת הביטחון עוקבים בדריכות אחר ההתפתחויות וממשיכים בהערכות המצב השוטפות.