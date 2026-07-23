נעצרו שני חשודים נוספים במעורבות ברצח בניהו רזי

התפתחות בחקירה: המשטרה הודיעה כי עצרה אמש (רביעי) שני חשודים נוספים בחשד למעורבות ברצח של בניהו רזי ז"ל בירושלים. היום המשטרה תבקש להאריך את מעצרם של השניים בבית משפט השלום.

לפי המשטרה, שני החשודים שנעצרו אמש הם קטינה בת 16, ותושב אלעד בן 18. על פי הדיווחים, הנערה שנעצרה היא קרובת משפחה של החשוד המרכזי בפרשה, אביאור ששון - אשר עדיין נמצא בבריחה. במשטרה אמרו כי נמשכים המאמצים הנרחבים לאיתורו של ששון: "כל היודע דבר על מקום הימצאו, מתבקש לעדכן את משטרת ישראל באמצעות פנייה למוקד 100".

כזכור, אמש המשטרה פרשמה את תמונתו ופרטיו של אביאור ששון - בהודעה חריגשה שפורסמה רק אחרי קבלת אישורים רבים, עקב היותו קטין בן 17. לפי התיאור, החשוד נצפה נמלט מזירת הרצח, כשהוא לבוש בחולצה לבנה ומכנסיים שחורים. גובהו 1.70 מ', עיניו כהות ושיערו קצר בצבע שחור.