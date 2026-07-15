המחלקה לחקירות שוטרים (מח"ש) חקרה היום (רביעי) באזהרה שוטרת מאגף התנועה בחשד לשיבוש מהלכי משפט והפרת אמונים, במסגרת חקירת רצח בניהו רזי ז"ל, בירושלים. על פי החשד, השוטרת, שהיא קרובת משפחתה של אחת החשודות בפרשה, נפגשה עם שתיים מהחשודות זמן קצר לאחר האירוע האלים.

במהלך המפגש, כך על פי החשד, עודכנה השוטרת על ידי החשודות על האירוע, וביצעה פעולות שהיה בהן כדי לשבש את החקירה בטרם נעצרו חשודים. למרות זאת, השוטרת לא דיווחה על כך לגורמי האכיפה, כנדרש ממנה כשוטרת פעילה.

שוחררה בתנאים מגבילים

בתום חקירתה שוחררה השוטרת בתנאים מגבילים, ובהם מעצר בית למשך שלושה ימים, הרחקה למשך שמונה ימים ואיסור יצירת קשר עם המעורבים בפרשה. החקירה נמשכת, כך נמסר מהמחלקה לחקירות שוטרים.

מדובר בפרשה חמורה נוספת של חשד לשיבוש הליכי חקירה על ידי גורמי אכיפה. בשנים האחרונות טיפלה מח"ש במספר מקרים דומים, בהם שוטרים חשודים בניסיון להשפיע על חקירות פליליות או לשבש את מהלכן.