האוטונומיה החרדית היא איום קיומי על המדינה. בנט ( אבשלום ששוני/פלאש90 )

גל תגובות חריפות עולה הערב (רביעי) מהמגזר החרדי בעקבות מאמרו של נפתלי בנט באתר סרוגים, בו קרא ראש הממשלה לשעבר "לפרק את המדינה החרדית" והזהיר מפני "חורבן בית שלישי".

גורם בכיר במפלגות החרדיות מסר לאתר 'כיכר השבת' תגובה נוקבת במיוחד, בה האשים את בנט בניצול ימי האבל לצרכים פוליטיים. "בנט חזר לפוליטיקה רק כדי להסית", מסר הגורם הבכיר. "הוא משתמש בימי האבל של תשעה באב כדי לזרוע שנאת חינם ולנסות להרעיב משפחות חרדיות באכזריות. פניו האמיתיות נחשפות - הוא רוצה לחנוק את לומדי התורה".

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במאמרו שפורסם היום בסרוגים, טען בנט כי "אחד המחוללים של הפילוג בעם הוא צמיחתה של מדינה חרדית אוטונומית, בדלנית, בתוך מדינת ישראל", והגדיר זאת כ"איום הקיומי החמור ביותר על עתידה של ישראל".

התגובה החריפה מהמגזר החרדי מגיעה על רקע מתיחות מתמשכת סביב סוגיית גיוס בני הישיבות ומימון מוסדות התורה. הגורם הבכיר הוסיף: "ניסיונות ההתערבות בחינוך החרדי הטהור ייבלמו בחומה בצורה; לא נמכור את נפש ילדינו בעבור נזיד עדשים".

חרדים חוסמים כביש בהפגנה. ארכיון ( נעם ריבקין פנטון/פלאש90 )

בנט בירידה בסקרים

המאמר של בנט מגיע בעיתוי רגיש עבורו מבחינה פוליטית. על פי סקר שפורסם לאחרונה, מפלגת "ביחד" שלו יורדת בסקרים מהשיא שבו הגיעה הרשימה המשותפת עם לפיד לכ-26 מנדטים בסקרים קודמים.

בשבועות האחרונים ניסה בנט להציב את עצמו כמי שמזהיר מפני פילוג בעם. בכנס שקיים בגני תקווה השבוע, תקף את "קמפייני הבחירות המפלגים" וטען כי "את מה שהאיראנים והקטארים לא מצליחים לעשות לנו - יש מי שעושה מתוכנו". אולם כעת, דווקא מאמרו שלו מעורר ביקורת חריפה על יצירת פילוג.

יצוין כי ראש הממשלה נתניהו פרסם אף הוא הצהרה לרגל תשעה באב, בה קרא למנוע "מלחמת אחים" והתחייב להקים "ממשלת אחדות לאומית רחבה" לאחר הבחירות. נתניהו הדגיש כי "במקום מלחמת אחים, היינו לאחים שנלחמים שכם אל שכם".

בעוד הקמפיין לקראת הבחירות מתחמם, נראה כי הפער בין החזון של "אחדות העם" לבין המציאות הפוליטית הקשה רק הולך ומעמיק. המאמר של בנט והתגובות החריפות עליו ממחישים את העומק של הקרע בחברה הישראלית, דווקא בימים שבהם אמורים כולנו להיזכר בסכנות של שנאת חינם.