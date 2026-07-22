טראמפ מבטיח לצד גופות הלוחמים: "איראן תשלם מחיר עצום"

הנשיא טראמפ משתתף בטקס 'הליווי המכובד' המסורתי, בו גופות לוחמים וחיילים שנפלו בקרב, מובלות אל מדינות לידתם במטוס הנשיאותי ובליווי גורמים בכירים מהבית הלבן, כאות כבוד ללוחמים הנופלים.

רגע לפני עלייה למטוס האייר פורס 1, טראמפ שוחח עם התקשורת האמריקאית, הנשיא הבטיח כי ייגבה מחיר עצום מאיראן בעקבות המתקפה על אזורי המגורים בבסיס האמריקאי שנפגע בירדן וגרם למותם של שלושה מתוך ארבעת החיילים, כאשר הרביעי נהרג בפיצוץ רחפן מתאבד בשטח עיראק.

"איראן תקפה מתקני מגורים, הם הולכים לשלם מחיר גדול, מחיר עצום, כבר עכשיו הם עוברים השמדה", הודיע טראמפ.

בנוסף לכך, הנשיא העיד כי כלל הלוחמים והחיילים הנופלים, האמינו בצורך למנוע מאיראן נשק גרעיני, והנשיא התחייב כי הקרבתם לא תיזרק לפח, וכי לאיראן לעולם לא יהיה נשק גרעיני.

"אנחנו הולכים לכבד את גיבורינו, והם אכן גיבורים אדירים. כל אחד מהם האמין באופן נורא עמוק, הם אמרו שאסור לתת לאיראן להשיג נשק גרעיני, ולא יהיה להם נשק גרעיני, אנחנו הולכים לכבד את זה".