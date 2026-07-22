תשעה באב במערת המכפלה: אלה שעות הפתיחה והתפילות

מנהלת מערת המכפלה פרסמה היום (רביעי) את שעות הפתיחה ואת זמני התפילות לקראת תשעה באב תשפ"ו. במקביל לעבודות השיפוץ המתבצעות במקום, במנהלת פועלים לאפשר את כניסת ציבור המתפללים בבטיחות ובנוחות לאורך ערב הצום ובמהלך תשעה באב.
בערב תשעה באב תיפתח מערת המכפלה לציבור החל מהשעה 19:00 ועד השעה 23:00. הכניסה תתאפשר לכל האולמות שייפתחו לציבור, למעט אולם יעקב שיישאר סגור.
בשעה 19:30 תתקיים תפילת מנחה באולם ישני חברון. לאחר מכן תתקיים במקום תפילת ערבית בשקיעה, ובהמשך קריאת מגילת איכה בנוסח מרציאנו.
תפילת ערבית נוספת תתקיים בשעה 20:10 בחצר המרכזית של מערת המכפלה, ולאחריה תיערך קריאת מגילת איכה.
שעות הפתיחה במהלך תשעה באב
ביום חמישי, תשעה באב, תיפתח מערת המכפלה לכניסת מתפללים כבר בשעה 04:00 לפנות בוקר. האתר יישאר פתוח לאורך היום ועד השעה 21:45, כאשר גם במהלך יום הצום אולם יעקב לא ייפתח לקהל.
במנהלת מערת המכפלה ציינו כי מנייני תפילה יתקיימו ברצף לאורך היום, בהתאם לביקוש ולמספר המתפללים שיגיעו למקום.
בנוסף, תתאפשר כניסה למערת עתניאל בן קנז בשעות הערב. המערה תיפתח לציבור בין השעות 18:30 ל-20:00.
במנהלת הדגישו כי ההיערכות נעשית במקביל לעבודות השיפוץ המתנהלות במערת המכפלה, ומתוך מאמץ לאפשר לציבור להגיע למקום ולהשתתף בתפילות תשעה באב. המתפללים מתבקשים לשים לב לשעות הפתיחה המשתנות בין ערב הצום ליום הצום עצמו, וכן לכך שאולם יעקב יישאר סגור בשני המועדים.
למה שלא יפתחו כבר בשעה 2:00 מתפללים שם שעות על גבי שעות שר המקומות הקדושים כולל 2 רופאים צבאיים וצוות רפואי עם נשק. למי שיתעלף