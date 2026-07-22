תשעה באב במערת המכפלה: אלה שעות הפתיחה והתפילות

מערת המכפלה ( צילום: Wisam Hashlamoun/FLASH90 )

מנהלת מערת המכפלה פרסמה היום (רביעי) את שעות הפתיחה ואת זמני התפילות לקראת תשעה באב תשפ"ו. במקביל לעבודות השיפוץ המתבצעות במקום, במנהלת פועלים לאפשר את כניסת ציבור המתפללים בבטיחות ובנוחות לאורך ערב הצום ובמהלך תשעה באב.