ממשיך להתחזק: הבכיר הדרוזי מצטרף לאיזנקוט

איזנקוט ואבו רוקן ( דובורת )

יו"ר מפלגת ישר, גדי איזנקוט, הודיע היום (רביעי) כי האלוף במיל' כמיל אבו רוקן מצטרף למפלגה ולרשימתה לכנסת. בכך יצטרף לבכירים נוספים במפלגה של איזנקוט, ביניהם ראש השב”כ לשעבר יורם כהן, הכלכלן הבכיר שאול מרידור, השר לשעבר מתן כהנא, והשרה לשעבר וחברת הכנסת אורית פרקש הכהן.

״כמיל הוא ישראל במיטבה - איש ביטחון מנוסה, עם עמוד שדרה ערכי מברזל" אמר איזנקוט. "אני מכיר את כמיל יותר משלושה עשורים. נפגשנו כששירתי כמפקד חטיבה ביהודה ושומרון והוא כמושל טולכרם. פגשתי אדם חריף ואמיץ, שמכיר באופן עמוק את המזרח התיכון, את האתגרים הביטחוניים, אך כזה שיודע גם לזהות הזדמנויות אזוריות". איזנקוט סיפר כי "כמיל היה נכס בכל תפקיד ביטחוני בו שירת, ואני שמח שהוא מצטרף למסע לחיזוק ישראל וביצור ביטחונה. הברית הישראלית, הציונית והמשרתת מחייבת מענה וטיפול. המשרתים הדרוזים ואחיהם מכל חלקי החברה הישראלית יקבלו הוקרה ותגמול רחב על תרומתם. כמיל - ברוך הבא״.

כמיל אבו רוקן ( צילום: דוברות )

אבו רוקן עצמו אמר כי "אני מצטרף לישר! ולנבחרת המצוינת שלה מתוך אמון עמוק ביכולתו של גדי איזנקוט להחזיר את הסולידריות והאחדות למדינת ישראל. גדי הוא האיש הנכון ביותר בעת הזו לאחד את כל חלקי העם ולהתמודד עם אתגרי הביטחון שעל הפרק. אני מאמין ומחוייב לכך שיחד עם גדי, נטפל באתגרים והקשיים איתם החברה הדרוזית מתמודדת במשך עשרות שנים, ניתן תקווה ונבטיח עתיד טוב יותר לדור הצעיר תוך חיזוק הברית ההיסטורית בין החברה הדרוזית למדינת ישראל".

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כמיל אבו רוקן, תושב עספיא, הפך לאורך השנים לאחת הדמויות הבולטות והמוערכות בחברה הדרוזית בישראל, הפועל לחיזוק הברית בין החברה הדרוזית למדינת ישראל ותרם את רוב שנותיו בשירות צבאי עשיר. אבו רוקן התגייס לצה”ל ושירת במשך שלושה עשורים בשורת תפקידים במערכת הביטחון, בין היתר, כסגן מתאם פעולות הממשלה בשטחים בתקופת האינתיפאדה השנייה וכראש המנהל האזרחי.

לאחר שחרורו מצה״ל, שירת כמיל בשורת תפקידים במשרד החוץ, במשרד הביטחון ובמשרד ראש הממשלה, במסגרתם קידם והוביל פרויקטים ביטחוניים לאומיים. בהמשך שימש כראש רשות המעברים היבשתיים וב-2018 חזר לשירות הצבאי, הועלה לדרגת אלוף ומונה לתפקיד מתאם פעילות הממשלה בשטחים.

ב-2021 סיים שירות בן ארבעה עשורים בליבת העשייה הביטחונית בישראל, הוביל תהליכים משותפים לדרג המדיני, צה”ל ושב”כ, והיה שותף מרכזי במאבק בטרור הפלסטיני. בהמשך, אבו רוקן שימש יו״ר מרכז המורשת הדרוזית בישראל.