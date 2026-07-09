בכירת המוסד לשעבר מצטרפת לאיזנקוט 

לוחמת השב"כ והמוסד לשעבר, אשת החינוך דבורה שריפיאן בכר, שעלתה מטהרן - מצטרפת לאיזנקוט.

בכר בת ה-44 מתגוררת בקיבוץ אילות שבדרום, נולדה בטהרן בצל המהפכה האסלאמית ובגיל 7 הוברחה עם משפחתה לישראל. את דרכה בשב"כ החלה כלוחמת בתפקיד שטח, לקחה חלק בסיכול פיגועים ואיסוף מודיעין מבצעי במסגרת תפקידה ב"צוות טקילה".

לאחר כן היא התגייסה למוסד, שם שירתה בתפקידים מבצעיים ומודיעיניים. בהמשך היא שירתה בארגון כאנליסטית בעולמות ה-big data והסייבר. בכר גם ייסדה והקימה את מגמת המצוינות במערכת החינוך "ביטחון ומודיעין במסלול איראן" באילת.