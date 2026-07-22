משמרות המהפכה טוענים: אלו היעדים שתקפנו בירדן

משמרות המהפכה ( שאטרסטוק )

שעות ספורות אחרי שדווח על יירוט הטילים והכטב"מים האיראניים מעל עקבה, משמרות המהפכה של איראן הודיעו כעת (רביעי) כי תקפו את בסיסי "המלך פייסל" ו"הנסיך חסן" של צבא ארה"ב בירדן. לטענת משמרות המהכפה, מספר כוחות אמריקנים נפצעו בתקיפות. עם זאת, בהודעה לא ניתן מספר פצועים - והטענה האיראנית מגיעה בניגוד להודעת צבא ירדן, שאמרו כי אין נפגעים באירוע.

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כאמור, הבוקר דווח על שיגורים מאיראן לעבר עקבה שבירדן, כשהצבא הירדני עדכן כי 6 טילים איראניים שוגרו לעבר המדינה. לדבריהם, 4 טילים יורטו, ושני הטילים הנותרים נפלו באזורים לא מיושבים, כשהובהר כי אין נפגעים. בהמשך נאמר כי יורטו גם 4 כטב"מים איראניים.

במקביל, תושבי אילת דיווחו על הדי פיצוצים שנשמעו בעיר בעקבות היירוטים. בעיריית אילת עדכנו כי "בהמשך להדי הפיצוץ שנשמעו בשעה האחרונה, נמסר מגורמי הביטחון במרחב, כי מדובר בירי טילים מאיראן לעיר עקבה הסמוכה. כוחות ביטחון עדיין סורקים את השטחים הפתוחים הסמוכים כדי לשלול נפילות של שברים. נכון לרגע זה לא אותרו נפילות ואין שום דיווח על נפגעים או נזק".