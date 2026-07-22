איראן שיגרה טילים לעבר ירדן, פיצוצים נשמעו באילת

ההסלמה במפרץ: כלי התקשורת דיווחו היום (רביעי) על שני שיגורים מאיראן לעבר עקבה שבירדן. בעקבות היירי, תושבים באילת דיווחו על הדי פיצוצים שנשמעו בעיר, לאחר שהטילים יורטו - ככל הנראה על ידי ארה"ב.
הירי האיראני לעבר ירדן מגיע אחרי שהלילה ארה"ב המשיכה את המערכה הצבאית נגד איראן, בגל תקיפות נוסף שפגע בשורת יעדים צבאיים ובהם מרכזי מבצעים, תשתיות ימיות, מחסני כטב"מים, האנגרים למטוסים ומערכים לוגיסטיים.
במהלך הלילה דווח בכלי תקשורת איראניים על שורת פיצוצים במספר מוקדים במדינה. בין היתר דווח על אירועים בבנדר עבאס, בהבהאן, אומידיה, סיריכ, מאהשהר ותבריז. בנוסף, סוכנות הידיעות האיראנית "נור ניוז" דיווחה כי מערכות ההגנה האווירית הופעלו בטהראן בעקבות "מטרות עוינות" שהתקרבו לאזור הבירה.
לפי הודעת הצבא האמריקני, מטרת המבצע היא להמשיך ולפגוע ביכולתה של איראן לאיים על חופש השיט במצר הורמוז, נתיב ימי בעל חשיבות אסטרטגית לכלכלה העולמית.
בסנטקום טענו כי בשלושת החודשים האחרונים איראן הייתה מעורבת ביותר מ-30 תקיפות נגד כלי שיט מסחריים באזור. עוד נמסר כי מאז תחילת חודש מאי אבטחו הכוחות האמריקניים את מעברן של כ-900 אוניות מסחריות שהובילו כ-450 מיליון חביות נפט גולמי.
פתחתי הבוקר חדשות וחשבתי שאנחנו כבר ניצחנו! מסתבר שטילים איראנים חוגגים מעל אילת בזמן שהממשלה עסוקה בדיבורים, איזה ימין מלא מלא על מלא בהזייה!!!!