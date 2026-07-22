איראן שיגרה טילים לעבר ירדן, פיצוצים נשמעו באילת

איראן ( צילום: סעידיסק/שאטרסטוק )

ההסלמה במפרץ: כלי התקשורת דיווחו היום (רביעי) על שני שיגורים מאיראן לעבר עקבה שבירדן. בעקבות היירי, תושבים באילת דיווחו על הדי פיצוצים שנשמעו בעיר, לאחר שהטילים יורטו - ככל הנראה על ידי ארה"ב.

הירי האיראני לעבר ירדן מגיע אחרי שהלילה ארה"ב המשיכה את המערכה הצבאית נגד איראן, בגל תקיפות נוסף שפגע בשורת יעדים צבאיים ובהם מרכזי מבצעים, תשתיות ימיות, מחסני כטב"מים, האנגרים למטוסים ומערכים לוגיסטיים.

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