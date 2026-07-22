איזנקוט נגד ממדאני: "עיוות חסר אחריות, אנטישמיות טהורה" 

גדי איזנקוט ( אבשלום ששוני / פלאש90 )

יו"ר מפלגת ישר!, גדי איזנקוט, הגיב היום (רביעי) למתקפה של ראש עיריית ניו יורק, זוהראן ממדאני, נגד ראש הממשלה בנימין נתניהו - בה כינה אותו "פושע מלחמה, האדריכל של רצח עם מחריד נגד העם הפלסטיני". בדבריו הבהיר כי ישראל פעלה להגנה עצמית, והאשים את ממדאני בהתבטאויות אנטישמיות.

"בשבעה באוקטובר 2023, בשעה 06:29 בבוקר, החל טבח רצחני של ארגון הטרור חמאס ומשלחיו, נגד ילדים, נשים ואזרחים" אמר איזנקוט. "זהו אירוע הטרור ופשע השנאה החמור ביותר שחווה העם היהודי מאז השואה, בו נרצחו, נשרפו, נאנסו ונשחטו ישראלים - יהודים ושאינם יהודים". הרמטכ"ל לשעבר הבהיר כי "אין כוח בעולם שיוכל לשכתב את ההיסטוריה ולהפוך את התוקף לקורבן, אין כוח בעולם שיקהה את מעשיו של ארגון הטרור המתועב ומעשיו הנפשעים נגד אזרחים בביתם, בארצם. מול כל ניסיון כזה, עם ישראל כולו יעמוד כחומה בצורה. מול טרור וכוחות אופל, מהסוג השפל ביותר, כמו אלה שפגשה העיר ניו יורק בבוקר הנורא של ה-11 בספטמבר, עומדת תמיד האמת". "הדברים של ראש עיריית ניו יורק, זוהראן ממדאני, הם עיוות חסר אחריות. אנטישמיות טהורה, שלא שוהה לעובדות, אמירות מסוכנות ומתסיסות שאין להן מקום, תמיד ובשנת 2026 בפרט" תקף. "גם בעת שהפופוליזם שולט ומנהיגים סומכים על זיכרון קצר מאד - לא ניתן לאף אחד להטיל ספק בזכות של עם ישראל לחיות בביטחון בארצו, לא נאפשר להשוות בין ארגוני הטרור השפלים ובין צבא ההגנה לישראל, תעודת הביטוח שלנו, שפועל לפי ערכים ברורים, תחת החוק הבינלאומי ובצדקת דרך".

עוד באותו נושא אחרי ההבטחות - ממדאני נכנע: "אין לי סמכות לעשות את זה" חדשות סרוגים

כזכור, בהצהרתו הלילה ממדאני טען כי "בנימין נתניהו הוא פושע מלחמה, האדריכל של רצח עם מחריד נגד העם הפלסטיני. הוא אחראי להרג של יותר מ-73 אלף בני אדם, לפציעתם ולהטלת מום בעשרות אלפי ילדים, כשמי ששורדים עוברים קטיעות איברים ללא הרדמה. הוא אחראי לתקיפת בתי חולים ליילודים ומרכזי טיפול ביולדות, ולשלילת עצם ההזדמנות של תינוקות שזה עתה נולדו לחיות".

ראש העיר המוסלמי הוסיף ואמר כי "נתניהו אחראי לאינספור בני אדם שהורעבו לאחר שמנע ממזון ומסיוע הומניטרי להגיע אליהם, לירי למוות במאות עובדי סיוע ועיתונאים. וכל זה בזמן שאנחנו, כאמריקאים, מממנים את הפצצות שהורגות אותם. יש סיבה לכך שבית הדין הפלילי הבינלאומי הוציא צו מעצר נגדו".

עם זאת, ממדאני הבהיר כי אנשיו בחנו את האפשרויות המשפטיות העומדות לרשות העירייה בנוגע לצו המעצר שהוציא בית הדין בהאג נגד נתניהו. לדבריו, המסקנה הייתה כי לעירייה אין סמכות עצמאית לאכוף את הצו.