אחרי ההבטחות - ממדאני נכנע: "אין לי סמכות לעשות את זה"

ראש עיריית ניו יורק, זוהראן ממדאני, הודה הלילה (בין שלישי לרביעי) כי לעיריית ניו יורק אין סמכות משפטית לעצור את ראש הממשלה בנימין נתניהו, אם יגיע לעיר בחודש ספטמבר להשתתף בעצרת הכללית של האו"ם.
בסרטון שפרסם ברשת X סיפר ממדאני כי אנשיו בחנו את האפשרויות המשפטיות העומדות לרשות העירייה בנוגע לצו המעצר שהוציא בית הדין הפלילי הבין-לאומי בהאג נגד נתניהו. לדבריו, המסקנה הייתה כי לעירייה אין סמכות עצמאית לאכוף את הצו.
למרות זאת, ממדאני לא חזר בו מעמדתו נגד ראש הממשלה. הוא טען כי נתניהו אינו רצוי בניו יורק, וקרא לממשל הפדרלי להצטרף לבית הדין הפלילי הבין-לאומי ולפעול בהתאם להחלטותיו.
בסרטון עצמו שב ממדאני על הביקורת החריפה שהשמיע נגד ישראל והגדיר את נתניהו כפושע מלחמה. הוא אף האשים את ישראל בביצוע "רצח עם" ברצועת עזה והבטיח להמשיך לבחון כל צעד חוקי שלדבריו ניתן לנקוט בנושא.
טראמפ הבהיר: נתניהו לא ייעצר
הצהרתו של ממדאני מגיעה ימים ספורים לאחר שנשיא ארצות הברית, דונלד טראמפ, התייחס לאיומים שהשמיע ראש העיר והבהיר כי כל עוד נתניהו שוהה בארצות הברית, לא יתבצע נגדו כל מעצר.
בהודעה שפרסם ברשת Truth Social כתב טראמפ כי ראש הממשלה הישראלי לא ייעצר "בשום דרך או צורה", והוסיף כי במקום להתמקד בנתניהו, יש להפנות את תשומת הלב להנהגה האיראנית, שלדבריו אחראית לשנים של אלימות וטרור.
ברקע: ההצהרות מהשבוע שעבר
רק לפני מספר ימים הצהיר ממדאני בריאיון ל"ניו יורק טיימס" כי לדעתו מקומו של נתניהו הוא בבית הדין בהאג, ואף סיפר כי מתקיימות התייעצויות משפטיות בניסיון לברר האם ניתן יהיה להורות למשטרת ניו יורק לבצע את צו המעצר.
כעת, לאחר השלמת אותה בחינה משפטית, הודה ראש העיר כי הסמכות לכך אינה נמצאת בידי העירייה, אף שהוא ממשיך להביע תמיכה בהפעלת הצו באמצעות הממשל האמריקני.