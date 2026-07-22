אחרי ההבטחות - ממדאני נכנע: "אין לי סמכות לעשות את זה"

ראש עיריית ניו יורק, זוהראן ממדאני, הודה הלילה (בין שלישי לרביעי) כי לעיריית ניו יורק אין סמכות משפטית לעצור את ראש הממשלה בנימין נתניהו, אם יגיע לעיר בחודש ספטמבר להשתתף בעצרת הכללית של האו"ם.

בסרטון שפרסם ברשת X סיפר ממדאני כי אנשיו בחנו את האפשרויות המשפטיות העומדות לרשות העירייה בנוגע לצו המעצר שהוציא בית הדין הפלילי הבין-לאומי בהאג נגד נתניהו. לדבריו, המסקנה הייתה כי לעירייה אין סמכות עצמאית לאכוף את הצו.

למרות זאת, ממדאני לא חזר בו מעמדתו נגד ראש הממשלה. הוא טען כי נתניהו אינו רצוי בניו יורק, וקרא לממשל הפדרלי להצטרף לבית הדין הפלילי הבין-לאומי ולפעול בהתאם להחלטותיו.

בסרטון עצמו שב ממדאני על הביקורת החריפה שהשמיע נגד ישראל והגדיר את נתניהו כפושע מלחמה. הוא אף האשים את ישראל בביצוע "רצח עם" ברצועת עזה והבטיח להמשיך לבחון כל צעד חוקי שלדבריו ניתן לנקוט בנושא.

טראמפ הבהיר: נתניהו לא ייעצר

הצהרתו של ממדאני מגיעה ימים ספורים לאחר שנשיא ארצות הברית, דונלד טראמפ, התייחס לאיומים שהשמיע ראש העיר והבהיר כי כל עוד נתניהו שוהה בארצות הברית, לא יתבצע נגדו כל מעצר.