ליברמן מזהיר: "חייבים להבין שזה יסתיים בנשק גרעיני"

ליברמן ( יונתן זינדל/פלאש90 )

יו"ר ישראל ביתנו אביגדור ליברמן הגיב הבוקר (רביעי) לדיווחים על הסכם הגרעין האזרחי שצפוי להיחתם בין ארה"ב וסעודיה, כשהזהיר כי המהלך יוביל לנשק גרעיני סעודי. בדבריו קרא לישראל להתנגד למהלך ולפעול מול ארה"ב כדי לעצור את ההסכם. "כולנו חייבים להבין שתוכנית הגרעין האזרחי בסעודיה תסתיים בנשק גרעיני ותוביל למירוץ חימוש מטורף ברחבי המזרח התיכון כולו" אמר ליברמן. "מדינת ישראל חייבת להבהיר באופן חד וברור: נתנגד לכך בכל תוקף. ממשלת ישראל צריכה לפעול בנחישות אל מול הקונגרס האמריקאי כדי לבלום את המהלך".

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כאמור, הלילה דווח בעיתון ה"וול סטריט ג'ורנל" כי נשיא ארה"ב דונלד טראמפ אישר באופן רשמי הסכם היסטורי עם סעודיה, שייתן לה תכנת גרעין אזרחי ויאפשר למדינה להעשיר אורניום בשטחה. לפי הדיווח, טראמפ נתן אישור להסכם כבר בסוף השבוע שעבר, והוא צפוי להיחתם כבר היום. ההסכם יימשך 30 שנה, והוא מוערך בשווי של עשרות מיליארדי דולרים.

גורמים בממשל טענו כי ההסכם נועד להעניק לחברות אמריקניות תפקיד מרכזי בפיתוח תשתית הגרעין של סעודיה, תוך דחיקת מתחרות זרות. בנוסף, סעיף מרכזי בהסכם יאפשר לחברות אמריקניות להקים מתקן להעשרת אורניום בסעודיה - זאת בתנאי בחינה משותפת של ארה"ב והסעודים תצביע על כך שהצעד מוצדק. לדברי הגורמים האמריקנים, ההסכם אמור לתת לארה"ב השפעה על תכנית הגרעין הסעודית, וימנע שימוש לרעה בחומרים הגרעיניים למטרות צבאיות.