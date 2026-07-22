דיווח: טראמפ אישר הסכם גרעין אזרחי עם סעודיה 

בדרך לשינוי דרמטי במזרח התיכון? נשיא ארה"ב דונלד טראמפ אישר באופן רשמי הסכם היסטורי עם סעודיה, שייתן לה תכנת גרעין אזרחי ויאפשר למדינה להעשיר אורניום בשטחה. כך דווח הבוקר (רביעי) בעיתון "וול סטריט ג'ורנל".

לפי הדיווח, טראמפ נתן אישור להסכם כבר בסוף השבוע שעבר, והוא צפוי להיחתם כבר היום. ההסכם יימשך 30 שנה, והוא מוערך בשווי של עשרות מיליארדי דולרים.

גורמים בממשל טענו כי ההסכם נועד להעניק לחברות אמריקניות תפקיד מרכזי בפיתוח תשתית הגרעין של סעודיה, תוך דחיקת מתחרות זרות. בנוסף, סעיף מרכזי בהסכם יאפשר לחברות אמריקניות להקים מתקן להעשרת אורניום בסעודיה - זאת בתנאי בחינה משותפת של ארה"ב והסעודים תצביע על כך שהצעד מוצדק. לדברי הגורמים האמריקנים, ההסכם אמור לתת לארה"ב השפעה על תכנית הגרעין הסעודית, וימנע שימוש לרעה בחומרים הגרעיניים למטרות צבאיות.

במקביל, בעיתון "ניו יורק טיימס" דווח כי טראמפ הפריד בין הסכם הגרעין האזרחי לבין הדרישה מסעודה להכיר במדינת ישראל ולקדם נורמליזציה. בנוסף נטען כי תנאי ההסכם עם סעודיה קלים בהרבה מאשר התנאים של הסכם הגרעין האזרחי עם איחוד האמירויות, שנחתם בשנת 2009 - וכלל הסכמה לפיקוח הדוק והתחייבות לוותר לצמיתית על הזכות לייצר דלק גרעיני.