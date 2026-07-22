במקום שאגת מנוע: בנטלי מעניקה לחשמלית החדשה פסקול מוזיקלי

המעבר למכוניות חשמליות מציב בפני יצרניות רכבי היוקרה בעיה בלתי צפויה: כיצד משמרים את הדרמה, האופי והתחושה של מנוע גדול ורועם, כאשר מתחת למכסה המנוע פועלת מערכת הנעה כמעט שקטה לחלוטין?

בנטלי בחרה שלא להסתפק בצליל מנוע מלאכותי. לקראת הצגת הטורקל, המכונית החשמלית הראשונה בתולדות החברה, פיתחו מהנדסי היצרנית הבריטית פסקול מקורי המבוסס על מוזיקה חיה. המערכת, המכונה "Bentley Dynamic Symphony", מגיבה בזמן אמת לקצב הנהיגה ומשנה את עוצמתה ואת המקצב שלה בהתאם ללחיצה על דוושת התאוצה.

הרעיון נולד לאחר שבבנטלי ניסו להבין מה בדיוק מעניק למנועי הבנזין הגדולים של החברה את התחושה החיה והמרגשת שלהם. במסגרת הניסוי הושמעה הקלטה של מנוע V8 בנפח 6.75 ליטרים באמצעות רמקול פרבולי, ומולה ניגן מתופף חי. אנשים שעברו בין שני מקורות הצליל התבקשו להשוות ביניהם.

לדברי החברה, התברר כי הדמיון אינו נובע בהכרח מגובה הצליל או מרעש הפליטה, אלא מהקצב. גם המנוע וגם המתופף הפיקו פעימות לא אחידות לחלוטין, עם עליות קטנות באנרגיה וסטיות זעירות מהמקצב המושלם. דווקא חוסר השלמות הזה הוא שהעניק לצליל תחושה טבעית וחיה.

בעקבות הממצאים הזמינה בנטלי מוזיקאים להקליט יצירה מקורית המשלבת תופים, ויולה וגיטרה בס. ההשראה נלקחה ממכוניות שונות בתולדות החברה, החל מדגמי המרוץ המוגדשים של שנות ה-30 ועד מנועי ה-V8 וה-W12 המפורסמים שלה.

בניגוד למערכות שמנסות לדמות שאגת מנוע רגיל, הסימפוניה של בנטלי מתפקדת כמעין להקה חיה המלווה את הנהג. בעת האצה הקצב מתגבר, שכבות מוזיקליות נוספות מצטרפות והצליל נעשה דרמטי יותר. כשהנהג מרפה מהדוושה, המוזיקה נחלשת ונרגעת.

הטורקל עצמה צפויה להיות רכב פנאי יוקרתי באורך של כחמישה מטרים, מעט קומפקטי יותר מהבנטייגה. בנטלי כבר אישרה כי טווח הנסיעה יהיה גבוה מ-300 מייל, כלומר יותר מ-480 קילומטרים, וכי החשיפה המלאה תיערך בלונדון ב-23 בספטמבר 2026.

העיצוב צפוי לשאוב השראה ממכונית הקונספט EXP 15, לרבות קווים חדים יותר, יחידות תאורה ייחודיות ופרשנות מודרנית לשבכה הקדמית המסורתית של בנטלי. פרטים רשמיים על ההספק, גודל הסוללה ומהירות הטעינה טרם פורסמו.

גם המחיר עדיין לא אושר על ידי החברה. ההערכות בענף נעות סביב 250 אלף עד 300 אלף דולר, בעוד שבבריטניה דווח על מחיר התחלתי אפשרי של כ-170 אלף ליש"ט. המכירות צפויות להתחיל במהלך 2027.