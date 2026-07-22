המשרות שנעלמות בשקט: איך AI סוגר את הדלת לדור הצעיר

רוב העובדים בארה"ב ובבריטניה סבורים כי הבינה המלאכותית כבר משנה את שוק העבודה - ולא בהכרח לטובת הדור הצעיר. לפי סקר חדש של Indeed Flex, כ-62% מהנשאלים מאמינים כי חברות מצמצמות גיוסי עובדים למשרות התחלתיות בשל היכולת של מערכות AI לבצע משימות בסיסיות שבעבר בוצעו על ידי עובדים בתחילת דרכם.

עם זאת, קיים פער בולט בין התחושה הכללית לבין המציאות בשטח. רק 31% מהנשאלים דיווחו כי ראו בפועל ירידה בהזדמנויות בתחום שלהם. הפער הזה מצביע על כך שהחשש מהשפעת הבינה המלאכותית מתפשט מהר יותר מהשינוי עצמו - לפחות בשלב זה.

ובכל זאת, מחקרים שנערכו לאחרונה מראים כי לא מדובר רק בתחושה. מחקר מנובמבר 2025 בהובלת הכלכלן אריק ברינגיולפסון מאוניברסיטת סטנפורד מצא ירידה של 16% בתעסוקת עובדים צעירים במקצועות החשופים ביותר ל-AI מאז סוף 2022. בקרב מפתחים בגילאי 22 עד 25, הירידה אף התקרבה ל-20%. נתונים נוספים של הבנק הפדרלי של דאלאס מצביעים על ירידה הדרגתית בחלקם של צעירים במקצועות אלה.

הגורם המרכזי לירידה אינו גל פיטורים, אלא האטה בכניסת עובדים חדשים לשוק. כלומר, פחות משרות התחלתיות נפתחות מלכתחילה - תופעה שמתחילה לעורר דאגה בקרב חוקרים ומועמדים כאחד.

במקביל, חברות רבות לא רק מצמצמות משרות, אלא גם משנות את אופיין. סקר של GMAC מצא כי אחד מכל שלושה מעסיקים מודה שהוא מחליף תפקידי כניסה ב-AI, במיוחד בענפי הטכנולוגיה והתעשייה. מחקר נוסף של מכון Strada מצביע על כך שמעסיקים מעלים את רף הדרישות גם לתפקידים התחלתיים, ודורשים כישורים אנליטיים ושיקול דעת שבעבר לא נדרשו ברמות אלו.

המגמה הזו עלולה ליצור בעיה עמוקה יותר בעתיד. כפי שציינו חוקרים מאוניברסיטת ייל, הפגיעה המשמעותית ביותר של הבינה המלאכותית בשוק העבודה אינה בהכרח במשרות שנעלמות - אלא באלו שמעולם לא נוצרות. היעלמות הדרגתית של שלבי הכניסה לשוק העבודה עלולה לפגוע ביכולת של ארגונים לפתח את דור המנהלים והמנהיגים הבא.