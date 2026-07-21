רובוט שמסוגל להרגיש: הטכנולוגיה החדשה שתשנה את שוק העבודה

חברת הסטארטאפ האיטלקית Generative Bionics חשפה את Gene.01 – רובוט אנושי תעשייתי חדש שנועד לעבוד בשיתוף פעולה בטוח עם בני אדם בסביבות מורכבות. הפלטפורמה, שפותחה בתוך שישה חודשים בלבד, משלבת בין חיישני מגע מתקדמים לבין בינה מלאכותית מבוססת פיזיקה, ומסמנת כיוון חדש בתחום הרובוטיקה התעשייתית.
בשונה מרובוטים ייעודיים בעלי תפקיד מוגדר, Gene.01 תוכנן כפלטפורמה גמישה הניתנת להתאמה אישית לפי צורכי הלקוח – החל מהאלגוריתמים ועד לעיצוב החיצוני והאביזרים הקצה. כך ניתן לייעד אותו למגוון רחב של שימושים, בהם ייצור, לוגיסטיקה, בדיקות, בטיחות ציבורית ואף תחומי בריאות.
אחת מהתכונות המרכזיות של המערכת היא "עור חכם" – מערך חיישנים מפוזרים המסוגל לזהות מגע, קרבה, כוח וטמפרטורה. יכולת זו מאפשרת לרובוט להגיב לנוכחות אנושית עוד לפני מגע פיזי, ולבצע אינטראקציות בטוחות ומדויקות יותר. בנוסף, חיישני הכוח מאפשרים הדרכה פיזית של הרובוט, כך שעובדים יכולים ללמד אותו משימות באמצעות הדגמה ישירה של תנועה ועוצמת הפעלה.
הטכנולוגיה של החברה מבוססת על אופטימיזציה משולבת של מכניקה, חישה ובקרה תנועתית - גישה שזכתה גם לפרסום מחקרי בכתב העת Nature Machine Intelligence. לדברי מנכ"ל החברה, דניאלה פוצ'י, "המטרה שלנו היא להעצים בני אדם באמצעות רובוטים שמסוגלים לחוש, ללמוד ולהסתגל לעולם הפיזי".
Generative Bionics, שהוקמה כספין-אוף של המכון האיטלקי לטכנולוגיה, גייסה בדצמבר 2025 סכום של כ-70 מיליון אירו, מה שהציב אותה כאחת מחברות הדיפ-טק הבולטות באירופה בתחום הרובוטיקה האנושית. בין המשקיעים נמנים CDP Venture Capital, AMD Ventures, וחברות תעשייה מובילות נוספות.
במקביל, החברה כבר משתפת פעולה עם ענקית בניית הספינות Fincantieri בפיתוח רובוט ריתוך אנושי לשימוש במספנות. במסגרת ההסכם, צפויים ניסויים ראשונים באתר הייצור בגנואה עד סוף 2026, עם יעד להפעלה מבצעית בתוך כשנתיים.
כחלק מאסטרטגיית ההתרחבות, החברה גם פרסמה את המודל הדיגיטלי של Gene.01 כקוד פתוח, כולל סימולציות ותמיכה בפלטפורמות פיתוח פופולריות במטרה לעודד מפתחים וחברות לבנות יישומים מבוססי "בינה פיזית" עוד לפני הטמעה בחומרה, ולבסס אקוסיסטם רחב סביב הפלטפורמה.
הצגת הבכורה בארה"ב צפויה להתקיים בכנס Advancing AI 2026 של AMD, שם תנסה החברה לבסס את מעמדה כשחקנית מרכזית בדור הבא של הרובוטיקה התעשייתית.