רובוט שמסוגל להרגיש: הטכנולוגיה החדשה שתשנה את שוק העבודה

חברת הסטארטאפ האיטלקית Generative Bionics חשפה את Gene.01 – רובוט אנושי תעשייתי חדש שנועד לעבוד בשיתוף פעולה בטוח עם בני אדם בסביבות מורכבות. הפלטפורמה, שפותחה בתוך שישה חודשים בלבד, משלבת בין חיישני מגע מתקדמים לבין בינה מלאכותית מבוססת פיזיקה, ומסמנת כיוון חדש בתחום הרובוטיקה התעשייתית.

בשונה מרובוטים ייעודיים בעלי תפקיד מוגדר, Gene.01 תוכנן כפלטפורמה גמישה הניתנת להתאמה אישית לפי צורכי הלקוח – החל מהאלגוריתמים ועד לעיצוב החיצוני והאביזרים הקצה. כך ניתן לייעד אותו למגוון רחב של שימושים, בהם ייצור, לוגיסטיקה, בדיקות, בטיחות ציבורית ואף תחומי בריאות.

אחת מהתכונות המרכזיות של המערכת היא "עור חכם" – מערך חיישנים מפוזרים המסוגל לזהות מגע, קרבה, כוח וטמפרטורה. יכולת זו מאפשרת לרובוט להגיב לנוכחות אנושית עוד לפני מגע פיזי, ולבצע אינטראקציות בטוחות ומדויקות יותר. בנוסף, חיישני הכוח מאפשרים הדרכה פיזית של הרובוט, כך שעובדים יכולים ללמד אותו משימות באמצעות הדגמה ישירה של תנועה ועוצמת הפעלה.

הטכנולוגיה של החברה מבוססת על אופטימיזציה משולבת של מכניקה, חישה ובקרה תנועתית - גישה שזכתה גם לפרסום מחקרי בכתב העת Nature Machine Intelligence. לדברי מנכ"ל החברה, דניאלה פוצ'י, "המטרה שלנו היא להעצים בני אדם באמצעות רובוטים שמסוגלים לחוש, ללמוד ולהסתגל לעולם הפיזי".