התעשייה האווירית חושפת: מטוס מבוסס AI שמנהל קרב בעצמו

המטוס שהוצג בתערוכה ( צילום: IAI )

התעשייה האווירית לישראל (IAI) חשפה בתערוכת Farnborough International Airshow 2026 שני פיתוחים מרכזיים בתחום הלוחמה המודרנית: מטוס הלוחמה האלקטרונית החדש ELLYON ומערכת HYPNOSIS לשיבוש ניווט לווייני נגד נחילי רחפנים. שני המוצרים משקפים מגמה ברורה בתעשייה הביטחונית - מעבר למערכות חכמות, רב-שכבתיות ומבוססות בינה מלאכותית ונטולות התערבות אנושית פיזית, המיועדות להתמודד עם שדה קרב רווי חיישנים ואיומים בלתי מאוישים.

ELLYON מוגדר כפלטפורמה אווירית רב-משימתית המשלבת יכולות לוחמה אלקטרונית עם איסוף מודיעין, תצפית וסיור. המטוס מתוכנן לפעול מטווחים של מאות קילומטרים, תוך ביצוע משימות תקיפה אלקטרונית ואיסוף מידע מבלי להיחשף לאיומים ישירים. בין יכולותיו: שיבוש מכ"מים ותקשורת לאורך כל הספקטרום האלקטרומגנטי, איסוף מודיעין אותות (SIGINT), מכ"ם SAR לטווח ארוך עם יכולת זיהוי תנועה קרקעית, מערכות תצפית אלקטרו-אופטיות ותקשורת לוויינית רחבת פס. לב המערכת הוא מנוע בינה מלאכותית המנהל את המשימה בזמן אמת, מנתח כמויות גדולות של נתונים ומספק תמונת מצב עדכנית למערכי השליטה והבקרה. יכולת זו מאפשרת זיהוי, ניתוח ושיבוש של איומים אלקטרומגנטיים תוך כדי פעולה, ואף ביצוע מקבילי של משימות תקיפה ואיסוף באותה גיחה. בנוסף, המטוס כולל מערך הגנה עצמית מתקדם עם מערכות התרעה, גילוי ואמצעי נגד אלקטרוניים.

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המטוס שהוצג בתערוכה ( צילום: IAI )

לצד הפלטפורמה האווירית, הציגה IAI גם את HYPNOSIS - מערכת קרקעית מבוססת "Soft Kill" שנועדה להתמודד עם איומים מבוססי ניווט לווייני, ובראשם נחילי רחפנים. המערכת עושה שימוש בתחנות שיבוש והטעיה (Jamming ו-Spoofing) ניידות, הפועלות בתיאום דרך מרכז שליטה ובקרה מרכזי, ויוצרות מעטפת הגנה דינמית סביב אזורים מוגנים.

במקום ליירט פיזית את הרחפנים, HYPNOSIS פוגעת ביכולת הניווט שלהם באמצעות שיבוש אותות GPS ו-GNSS, ובכך מסיטה אותם ממסלולם או מנטרלת את יעילותם. לפי בכירים בתעשייה האווירית, מדובר בשכבת הגנה קריטית במערך רב-שכבתי, המתאימה במיוחד להתמודדות עם איומים זולים, המוניים המתפתחים במהירות.

ההשקות מגיעות על רקע שינוי עמוק באופי הלחימה המודרנית, כפי שבא לידי ביטוי גם בתערוכת פארנבורו השנה. התפשטות השימוש ברחפנים, לצד התעצמות הלוחמה בספקטרום האלקטרומגנטי, מציבה אתגרים חדשים בפני צבאות ברחבי העולם - ודורשת פתרונות משולבים, חכמים וגמישים יותר.