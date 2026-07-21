טראמפ הורה: לאפשר טיסות ישירות מארה"ב ללבנון

מחווה חריגה: אחרי פגישתו עם נשיא לבנון ג'וזף עאון היום (שלישי) בבית הלבן, נשיא ארה"ב דונלד טראמפ הודיע כעת כי הנחה את הממשל לאפשר לכל חברות הטעופה האמריקניות להפעיל טיסות ישירות לביירות.

"אחרי שנפגשתי עם נשיא לבנון, ג'וזף עאון, שעושה עבודה יוצאת מן הכלל במאמציו לשנות את ארצו, אני מורה בזאת לממשל שלי לאפשר לכל חברות התעופה האמריקניות להפעיל טיסות ישירות ללבנון" כתב טראמפ ברשת Truth Social.

לדבריו, המהלך של קידום הטיסות ללבנון נעשה "כדי שאמריקנים יוכלו לבקר בקלות בארץ היפה הזאת. אני מקווה שגם מדינות אחרות יעשו את אותו הדבר. תהנו!".