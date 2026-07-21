טראמפ הורה: לאפשר טיסות ישירות מארה"ב ללבנון

מחווה חריגה: אחרי פגישתו עם נשיא לבנון ג'וזף עאון היום (שלישי) בבית הלבן, נשיא ארה"ב דונלד טראמפ הודיע כעת כי הנחה את הממשל לאפשר לכל חברות הטעופה האמריקניות להפעיל טיסות ישירות לביירות.
"אחרי שנפגשתי עם נשיא לבנון, ג'וזף עאון, שעושה עבודה יוצאת מן הכלל במאמציו לשנות את ארצו, אני מורה בזאת לממשל שלי לאפשר לכל חברות התעופה האמריקניות להפעיל טיסות ישירות ללבנון" כתב טראמפ ברשת Truth Social.
לדבריו, המהלך של קידום הטיסות ללבנון נעשה "כדי שאמריקנים יוכלו לבקר בקלות בארץ היפה הזאת. אני מקווה שגם מדינות אחרות יעשו את אותו הדבר. תהנו!".
כאמור, מוקדם יותר היום טראמפ ועאון נפגשו בבית הלבן, כחלק מביקורו המדיני של נשיא לבנון בוושינגטון. "אני חושב שלבנון היא מדינה שספגה יחס רע מאוד במשך תקופה ארוכה. יש שם אנשים מדהימים והיא חטפה מכות קשות במשך עשרות שנים רבות" אמר טראמפ בתום הפגישה. לדבריו, "אנחנו נפתור הרבה בעיות. כבר פתרנו חלק מהן עבור לבנון, כפי שאתם בטח יודעים. עדיין יש את הבעיה של חיזבאללה, אבל עשינו כמה דברים בקשר לזה שלדעתי העולם ישים לב אליהם".