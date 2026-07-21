טראמפ מבהיר: "כל אתר שיהיה גרעיני - ייפגע בעוצמה"

בפתח פגישתו הערב (שלישי) עם נשיא לבנון ג'וזף עאון, נשיא ארה"ב דונלד טראמפ התייחס ללחימה באיראן, כשטען כי ארה"ב לא תסכים להיפגש עם נציגי טהרן בלי וויתורים משמעותיים.

"האיראנים נואשים להיפגש איתנו ולסיים את זה" טען טראמפ. אבל עד שהם לא יהיו מוכנים לעשות דברים משמעותיים - אנחנו לא מעוניינים להיפגש איתם". במקביל, שר המלחמה פיט הגסת' הבהיר כי "לאיראן היו את כל ההזדמנויות לקיים משא ומתן".

כשנשאל על סיום המלחמה עם איראן, טראמפ השיב כי "אנחנו ממש לא סיימנו את העבודה, ואנחנו לא מוכנים לעזוב בשלב הזה. אם נעזוב עכשיו את הלחימה עם איראן, יקח להם 20 עד 25 שנה להשתקם, אבל זה לא מספיק. אם איראן תמשיך לתקוף ספינות מסחריות - נתקוף אותם בעוצמה גדולה פי 10".

טראמפ נשאל גם על הדיווחים לפיהם איראן העבירה חומרים גרעיניים וצנטריפוגות ל"הר המכוש", ואמר כי "אנחנו נפגע חזק באתר הזה, ללא ספק. איראן לא יכולה להגיע לנשק גרעיני, וכל אתר שיהיה גרעיני - ייפגע בעוצמה".