טראמפ מבהיר: "כל אתר שיהיה גרעיני - ייפגע בעוצמה"

בפתח פגישתו הערב (שלישי) עם נשיא לבנון ג'וזף עאון, נשיא ארה"ב דונלד טראמפ התייחס ללחימה באיראן, כשטען כי ארה"ב לא תסכים להיפגש עם נציגי טהרן בלי וויתורים משמעותיים.
"האיראנים נואשים להיפגש איתנו ולסיים את זה" טען טראמפ. אבל עד שהם לא יהיו מוכנים לעשות דברים משמעותיים - אנחנו לא מעוניינים להיפגש איתם". במקביל, שר המלחמה פיט הגסת' הבהיר כי "לאיראן היו את כל ההזדמנויות לקיים משא ומתן".
כשנשאל על סיום המלחמה עם איראן, טראמפ השיב כי "אנחנו ממש לא סיימנו את העבודה, ואנחנו לא מוכנים לעזוב בשלב הזה. אם נעזוב עכשיו את הלחימה עם איראן, יקח להם 20 עד 25 שנה להשתקם, אבל זה לא מספיק. אם איראן תמשיך לתקוף ספינות מסחריות - נתקוף אותם בעוצמה גדולה פי 10".
טראמפ נשאל גם על הדיווחים לפיהם איראן העבירה חומרים גרעיניים וצנטריפוגות ל"הר המכוש", ואמר כי "אנחנו נפגע חזק באתר הזה, ללא ספק. איראן לא יכולה להגיע לנשק גרעיני, וכל אתר שיהיה גרעיני - ייפגע בעוצמה".
עוד ציין את האיום החדש של החות'ים, זאת בעקבות פתיחת המצור הימי על סעודיה אמש והאיומים לחסום את מיצר באב אל-מנדב. לדבריו, "כבר הרבה זמן שלא הייתה בעיה עם החות'ים. נצטרך לראות מה יקרה עם הם יסגרו את באב אל-מנדב. זה עדיין לא קרה - אבל נצטרך לראות מה נעשה עם זה יקרה".
בהמשך הנשיא האמריקני הזכיר את פגישתו עם עאון. "אני חושב שלבנון היא מדינה שספגה יחס רע מאוד במשך תקופה ארוכה. יש שם אנשים מדהימים והיא חטפה מכות קשות במשך עשרות שנים רבות" אמר. לדבריו, "אנחנו נפתור הרבה בעיות. כבר פתרנו חלק מהן עבור לבנון, כפי שאתם בטח יודעים. עדיין יש את הבעיה של חיזבאללה, אבל עשינו כמה דברים בקשר לזה שלדעתי העולם ישים לב אליהם".
ממשלת ישראל, עמידה תקיפה מול איראן דורשת לכידות לאומית וצבא חזק כמו שמציג הנשיא טראמפ! הגיע הזמן להפסיק עם חוקי הפילוג וההשתמטות ולהחזיר את המדינה למסלול של ציונות ואחריות