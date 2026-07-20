איום חות'י חדש בים האדום: כל ספינה הקשורה לסעודיה מטרה

דובר החות'ים יחיא סריע ( Belqees TV\ויקימדיה )

מתיחות נוספת במזרח התיכון: יחיא סריע, הדובר הצבאי של ארגון הטרור החות'י בתימן, הודיע היום על החרפת התקיפות הימיות של הארגון. על פי ההודעה, כלל הספינות בבעלות סעודית, או כאלו שנמצאות בדרכן לנמלי סעודיה, הופכות מעתה למטרות לגיטימיות עבור החות'ים. סריע הסביר כי הצעד מגיע כחלק ממשוואת "מצור תמורת מצור", ומטרתו להפעיל לחץ על הממלכה הסעודית.

יורש העצר הסעודי מוחמד בן סלמאן ( צילום: שאטרסטוק )