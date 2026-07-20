איום חות'י חדש בים האדום: כל ספינה הקשורה לסעודיה מטרה

מתיחות נוספת במזרח התיכון: יחיא סריע, הדובר הצבאי של ארגון הטרור החות'י בתימן, הודיע היום על החרפת התקיפות הימיות של הארגון. על פי ההודעה, כלל הספינות בבעלות סעודית, או כאלו שנמצאות בדרכן לנמלי סעודיה, הופכות מעתה למטרות לגיטימיות עבור החות'ים. סריע הסביר כי הצעד מגיע כחלק ממשוואת "מצור תמורת מצור", ומטרתו להפעיל לחץ על הממלכה הסעודית.
על פי הודעת הארגון, האיסור על תנועת ספינות אלו נכנס לתוקף באופן מיידי, החל מרגע פרסום הדברים. מדובר בהסלמה משמעותית של החות'ים, שמרחיבים את רדיוס האיומים שלהם מעבר למטרות הקשורות לישראל בלבד, ומנסים להוכיח כי הם ממשיכים לשלוט בנעשה בנתיבי השיט בים האדום ובמצרי באב אל-מנדב.