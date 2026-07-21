סקר מנדטים: תיקו בין הליכוד לאיזנקוט, בנט בשפל חדש

סקר מנדטים חדש של חדשות 13 שפורסם הערב (שלישי) מראה כי הליכוד נחלש במנדט אחד וכעת נמצא בשוויון מול המפלגה של גדי איזנקוט. גוש הקואליציה אמנם התחזק במנדט, אך עדיין נותר ללא יכולת הרכבת ממשלה עם 49 מנדטים בלבד.

על פי הסקר, אם הבחירות היו נערכות היום הליכוד ו"ישר" של איזנקוט היו מקבלות 21 מנדטים כל אחד. "ביחד" של נפתלי בנט יורדת לשפל של 14 מנדטים, ומפלגת הדמוקרטים - שרק אתמול ערכה פריימריז ובחרה את רשימת המפלגה לכנסת - מוצבת כמפלגה הרביעית בגודלה עם 11 מנדטים.