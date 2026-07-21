סקר מנדטים: תיקו בין הליכוד לאיזנקוט, בנט בשפל חדש

סקר מנדטים חדש של חדשות 13 שפורסם הערב (שלישי) מראה כי הליכוד נחלש במנדט אחד וכעת נמצא בשוויון מול המפלגה של גדי איזנקוט. גוש הקואליציה אמנם התחזק במנדט, אך עדיין נותר ללא יכולת הרכבת ממשלה עם 49 מנדטים בלבד.
על פי הסקר, אם הבחירות היו נערכות היום הליכוד ו"ישר" של איזנקוט היו מקבלות 21 מנדטים כל אחד. "ביחד" של נפתלי בנט יורדת לשפל של 14 מנדטים, ומפלגת הדמוקרטים - שרק אתמול ערכה פריימריז ובחרה את רשימת המפלגה לכנסת - מוצבת כמפלגה הרביעית בגודלה עם 11 מנדטים.
שאר המפלגות: ישראל ביתנו - 10 מנדטים, ש"ס - 8 מנדטים, יהדות התורה - 8 מנדטים, עוצמה יהודית - 7 מנדטים, חד"ש תע"ל - 6 מנדטים, הציונות הדתית - 5 מנדטים, רע"מ - 5 מנדטים. המפלגה החדשה של חילי טרופר ויועז הנדל עברה את אחוז החסימה ומקבלת 4 מנדטים.
בחלוקת הגושים, הקואליציה מקבלת 49 מנדטים בלבד, אל מול 60 לאופוזיציה ו-11 למפלגות הערביות. המשמעות העיקרית - לאף צד אין אפשרות להרכיב ממשלה ללא תמיכת הערבים.
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