סקר מנדטים: מכה כפולה לנתניהו; הקואליציה בשפל חדש

סקר מנדטים חדש של אתר 'מעריב', מעלה כי גוש הקואליציה הנוכחי חווה התרסקות משמעותית ומגיע לשפל של 48 מנדטים בלבד, בעוד שגוש האופוזיציה מצליח לרשום התחזקות משמעותית מאוד וחוצה את רף השישים.

קרב צמוד בראש הטבלה

במרכז הסקר עומד שוויון צמוד במיוחד בצמרת, כאשר מפלגת הליכוד בראשות בנימין נתניהו ומפלגת ישר בראשות גדי איזנקוט זוכות למספר מנדטים זהה של 22 מנדטים לכל אחת. מי שרושמת זינוק מרשים ביותר וממצבת את עצמה ככוח השלישי בגודלו היא מפלגת ביחד, שמגיעה להישג משמעותי של 16 מנדטים בסקר הנוכחי.

מפלגת הדמוקרטים שומרת על כוחה הדו-ספרתי ומקבלת בסקר הנוכחי 11 מנדטים, ואחריה מתברגת מפלגת ישראל ביתנו שזוכה ל-9 מנדטים. מפלגת יהדות התורה מקבלת בסקר זה 8 מנדטים, בעוד שמפלגות עוצמה יהודית בראשות איתמר בן גביר וש"ס נחלשות ומקבלות 7 מנדטים לכל אחת מהן.

בגזרת המפלגות הקטנות יותר, רשימה משותפת של חילי טרופר ויועז הנדל מצליחה לעבור את אחוז החסימה ומקבלת 4 מנדטים, נתון זהה לזה שמקבלת מפלגת הציונות הדתית בראשות בצלאל סמוטריץ', שאף היא מקבלת בסקר 4 מנדטים בלבד ומגרדת את רף הכניסה לכנסת. בגזרת המפלגות הערביות, מפלגות חדש תעל ורעמ מקבלות 5 מנדטים כל אחת.