אחרי איומי טראמפ: מפציצים אמריקניים המריאו מבריטניה 

מפציץ B1 ( Karolis Kavolelis\שאטרסטוק )

בדרך לתקיפה? רגע אחרי האיומים של נשיא ארה"ב דונלד טראמפ לתקוף את "הר המכוש" בצל הדיווחים על העברת חומרים גרעיניים לשם, מפציצי "B-1" של חיל האוויר האמריקני נצפו ממריאים מבסיס פיירפורד שבבריטניה. עם זאת, בשלב זה לא ידוע האם מדובר בחלק מתרגיל או מבצע צבאי, או שמדובר בטיסת אימון.

כאמור, הדיווחים על המראת המטוסים הגיעו זמן קצר אחרי שטראמפ נשאל על הדיווחים לפיהם איראן העבירה חומרים גרעיניים וצנטריפוגות ל"הר המכוש". "אנחנו נפגע חזק באתר הזה, ללא ספק" הבהיר. "איראן לא יכולה להגיע לנשק גרעיני, וכל אתר שיהיה גרעיני - ייפגע בעוצמה".

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טראמפ התייחס גם להמשך התקיפות על איראן ואמר כי "האיראנים נואשים להיפגש איתנו ולסיים את זה. אבל עד שהם לא יהיו מוכנים לעשות דברים משמעותיים - אנחנו לא מעוניינים להיפגש איתם".

כשנשאל על סיום המלחמה, טראמפ השיב כי "אנחנו ממש לא סיימנו את העבודה, ואנחנו לא מוכנים לעזוב בשלב הזה. אם נעזוב עכשיו את הלחימה עם איראן, יקח להם 20 עד 25 שנה להשתקם, אבל זה לא מספיק. אם איראן תמשיך לתקוף ספינות מסחריות - נתקוף אותם בעוצמה גדולה פי 10".