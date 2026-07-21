תוך כדי העברת אמל"ח: צה"ל חיסל מחבלים חמושים בעזה. צפו

רגעי העברת הנשק ( דובר צה"ל )

חיסול נוסף בעזה: כוחות צה"ל הפועלים בדרום הרצועה זיהו אמש (שני) מספר מחבלים חמושים מהג'יהאד האיסלאמי, לצד מחבלים חמושים נוספים, בעת שהעבירו אמצעי לחימה לתוך רכב ונכנסו אליו. לפי דובר צה"ל, "אמצעי הלחימה שהעבירו נועדו לפגוע בכוחות צה"ל הפועלים במרחב". צפו בתיעוד:

רגעי הזיהוי והעברת הנשק - דובר צה"ל רגעי הזיהוי והעברת הנשק | צילום: דובר צה"ל 10 10 0:00 / 0:25

זמן קצר לאחר הזיהוי, צה"ל תקף מהאוויר את המחבלים ששהו בתוך הרכב ובקרבתו, במטרה להסיר את האיום. מדובר צה"ל נמסר כי כוחות צה”ל בפיקוד הדרום פרוסים במרחב בהתאם להסכם וימשיכו לפעול להסרת כל איום מיידי".

תקיפת וחיסול המחבלים - צילום: דובר צה"ל תקיפת וחיסול המחבלים | צילום: צילום: דובר צה"ל 10 10 0:00 / 0:07

מוקדם יותר היום צה"ל אישר את חיסולו של המחבל אסמה כמאל שחדה אבו טים, מפקד חוליה בזרוע הצבאית של ארגון הטרור חמאס, בתקיפה שבוצעה ביום ראשון האחרון.

אבו טים פשט לקיבוץ ניר עוז בטבח ה-7 באוקטובר ולקח חלק בחטיפתם של נורית קופר, עמירם קופר ז"ל ואלכסנדר דנציג ז"ל. "בצה"ל אמרו כי "לאורך המלחמה וגם בעת האחרונה, אבו טים פעל לקידום מתווי טרור נגד כוחות צה"ל ואזרחי מדינת ישראל".