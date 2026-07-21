תוך כדי העברת אמל"ח: צה"ל חיסל מחבלים חמושים בעזה. צפו

חיסול נוסף בעזה: כוחות צה"ל הפועלים בדרום הרצועה זיהו אמש (שני) מספר מחבלים חמושים מהג'יהאד האיסלאמי, לצד מחבלים חמושים נוספים, בעת שהעבירו אמצעי לחימה לתוך רכב ונכנסו אליו. לפי דובר צה"ל, "אמצעי הלחימה שהעבירו נועדו לפגוע בכוחות צה"ל הפועלים במרחב".
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זמן קצר לאחר הזיהוי, צה"ל תקף מהאוויר את המחבלים ששהו בתוך הרכב ובקרבתו, במטרה להסיר את האיום. מדובר צה"ל נמסר כי כוחות צה”ל בפיקוד הדרום פרוסים במרחב בהתאם להסכם וימשיכו לפעול להסרת כל איום מיידי".
מוקדם יותר היום צה"ל אישר את חיסולו של המחבל אסמה כמאל שחדה אבו טים, מפקד חוליה בזרוע הצבאית של ארגון הטרור חמאס, בתקיפה שבוצעה ביום ראשון האחרון.
אבו טים פשט לקיבוץ ניר עוז בטבח ה-7 באוקטובר ולקח חלק בחטיפתם של נורית קופר, עמירם קופר ז"ל ואלכסנדר דנציג ז"ל. "בצה"ל אמרו כי "לאורך המלחמה וגם בעת האחרונה, אבו טים פעל לקידום מתווי טרור נגד כוחות צה"ל ואזרחי מדינת ישראל".
כשהייתי תצפיתנית בעזה ראיתי איך חמאס משתקם מכל נסיגה שלנו. ההיסטוריה של רפיח חוזרת על עצמה עכשיו בגדול כי הממשלה הזאת פחדנית מכדי להציב חלופה אזרחית שתגמור אותם!!!