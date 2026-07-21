צה"ל חיסל את המחבל שחטף את נורית ועמירם קופר ואלכסנדר דנציג

זירת החיסול בעיר עזה ( ללא קרדיט )

אחרי יומיים, צה"ל לוקח אחריות ומפרסם כי חיסל בעזה מחבל שהשתתף בפשיטה על ניר עוז ובחטיפת שלושה ישראלים.

דובר צה"ל: "צה"ל תקף שלשום (א') בדרום רצועת עזה וחיסל את המחבל אסמה כמאל שחדה אבו טים, מפקד חוליה בזרוע הצבאית של ארגון הטרור חמאס. המחבל פשט לקיבוץ ניר עוז בטבח ה-7 באוקטובר ולקח חלק בחטיפתם של נורית קופר, עמירם קופר ז"ל ואלכסנדר דנציג ז"ל. לאורך המלחמה וגם בעת האחרונה, אבו טים פעל לקידום מתווי טרור נגד כוחות צה"ל ואזרחי מדינת ישראל. כוחות צה"ל בפיקוד הדרום פרוסים במרחב בהתאם להסכם וימשיכו לפעל להסרת כל איום מיידי".

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ההיסטוריון ואיש המוזיקה

אלכס דנציג הי"ד מניר עוז היה היסטוריון ומראשוני מדריכי מסעות הנוער לפולין. הוא נחטף מקיבוץ ניר עוז במתקפה של חמאס. בנו ונכדיו שרדו את המתקפה כשהסתתרו במקלט. גרושתו החזיקה את דלת הממ"ד במשך 8 שמונה וכך שרדה והצילה את נכדיה.

עמירם קופר הי"ד היה בן 85, ממקימי קיבוץ ניר עוז. אב לארבעה ילדים וסב לאחד עשר נכדים. כלכלן ומשורר. אשתו נורית, נחטפה אף היא לעזה ושוחררה על ידי חמאס ימים יחד עם יוכבד ליפשיץ אחרי מספר שבועות בשבי.