צה"ל טוען: צבא לבנון פרץ חסמים "בניגוד להסכמות"

לוחמי גבעתי בלבנון ( דובר צה"ל )

קשיים ראשוניים בפיילוט? שעות אחרי סיום הנסיגה של כוחות צה"ל ותחילת הפיילוט בדרום לבנון, דובר צה"ל הגיב כעת (שלישי) לדיווחים מצד צבא לבנון על פתיחה באש לעבר הכוחות. בדבריהם ציינו כי האירוע התרחש באזור שלא היה חלק ממרחב הפיילוט.

לפי ההודעה הישראלית, כוחות צה״ל הפועלים במרחב הביטחוני זיהו מוקדם יותר כוח של צבא לבנון ובו כלי הנדסי, שחצה את המרחב הבטחוני בכ-150 מטרים. לדבריהם, הכלי ההנדסי "פרץ חסמים במרחב זוטר א-שרקיה, בניגוד להסכמות בין הצדדים". בעקבות האירוע, נאמר כי "כוחות צה״ל שפעלו במקום ביצעו ירי אזהרה לאוויר בלבד שלא סיכן את כוחות צבא לבנון, במטרה להרחיקם. הכוח התרחק מהמקום, ללא נפגעים". בצה"ל הבהירו כי "האזור אליו נכנס צבא לבנון אינו חלק ממרחב הפיילוט. צה"ל דורש מצבא לבנון להמשיך לפעול בהתאם להבנות ובמרחבים שסוכמו. כל חריגה ללא תיאום מראש עלולה לסכן את כוחותיו".

עוד באותו נושא הנסיגה השולמה: צבא לבנון נפרס בדרום המדינה יאיר אמר

כאמור, מוקדם יותר היום דוברות צבא לבנון הודיעה על היתקלות חריגה בין כוחות צה"ל ליחידות שפועלות בכפר זַוּטר אל-ע'רביה, אותו פינה צה"ל כחלק מהסיכומים לפיילוט שלטוני של צבא לבנון בדרום המדינה.

על פי הצבא הלבנוני: "במהלך ביצוע הפריסה שלנו בכפר זוטר אל-ע'רביה כוחות צה"ל ביצעו ירי בסמוך ליחידות שלנו". בנוסף הוסיפו בדוברות הצבא וטענו כי הדבר עלול לפגוע בהמשך יישום ההסכם בין הצדדים: "המקרה עלול לעכב את יישום הפריסה במסגרת הפיילוט".