צבא לבנון מאשים: צה"ל ירה על הכוחות באזור הפיילוט

דוברות צבא לבנון הודיעה לפני זמן קצר כי התרחשה היתקלות חריגה בין כוחות צה"ל ליחידות צבא לבנון, אשר פועלות בכפר זַוּטר אל-ע'רביה, אותו פינה צה"ל כחלק מהסיכומים לפיילוט שלטוני של צבא לבנון במרחבים בדרום לבנון.
על פי הצבא הלבנוני: "במהלך ביצוע הפריסה שלנו בכפר זוטר אל-ע'רביה כוחות צה"ל ביצעו ירי בסמוך ליחידות שלנו".
בנוסף הוסיפו בדוברות הצבא וטענו כי הדבר עלול לפגוע בהמשך יישום ההסכם בין הצדדים: "המקרה עלול לעכב את יישום הפריסה במסגרת הפיילוט".
מוקדם יותר היום הודיע צבא לבנון על תחילת הפריסה של יחידות הצבא באזורי זַוּטר במרחב נבטיה, כחלק מיישום הסכמות אזורי הפיילוט שסוכמו בשיחות המשולשות בין ישראל, ארה"ב ולבנון.
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