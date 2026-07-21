צבא לבנון מאשים: צה"ל ירה על הכוחות באזור הפיילוט

ארכיון ( דובר צה"ל )

דוברות צבא לבנון הודיעה לפני זמן קצר כי התרחשה היתקלות חריגה בין כוחות צה"ל ליחידות צבא לבנון, אשר פועלות בכפר זַוּטר אל-ע'רביה, אותו פינה צה"ל כחלק מהסיכומים לפיילוט שלטוני של צבא לבנון במרחבים בדרום לבנון.