המדינה המוסלמית זימנה את שגריר איראן לשיחת נזיפה

אילוסטרציה ( שאטרסטוק )

ההסלמה במפרץ: משרד החוץ של כווית הודיע כי שגריר איראן במדינה, מוחמד טוטונג'י, זומן היום (שלישי) לשיחת נזיפה, זאת בעקבות התקיפות האיראניות על כווית - ביניהן הפגיעה במיכלית דלק מכווית שעשתה את דרכה במיצרי הורמוז. לפי ההודעה של כווית, בשיחת הנזיפה "הובהר כי המתקפות הקשות הללו מגיעות על רקע ההסלמה הנפשעת של איראן נגד כווית מאז ה-28 בפברואר, הכוללת תקיפות פיזיות והצהרות מסיתות ופרובוקטיביות מצד האיראנים".

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"מדובר בפגיעה בוטה בריבונות, בשלמות הטריטוריאלית ובאינטרסים הלאומיים של כוויית" הודגש. עוד נטען כי התקיפה במיצרי הורמוז "מאיימת על הביטחון האזורי וחופש השיט הבינלאומי, ומפרה את החוק הבינלאומי והחלטות האו"ם".

"כווית דורשת שאיראן תפסיק את התקיפות הבלתי חוקיות שלה באופן מיידי, ומבהירה כי זכותה לנקוט בכל צעד נדרש כדי להגן על עצמה" נמסר. "איראן אחראיות באופן מלא לתקיפה הזו ולאגרסיביות המתמשכת נגד כווית".