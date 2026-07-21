הסלמה: איראן פתחה מתקפה רחבה על מדינות האזור

המשטר בטהראן פתח בעוד מתקפת טילים נגד מדינות המפרץ, זוהו מספר שיגורי טילים מאזור שיראז באיראן אל עבר מדינות המפרץ.

בתקשורת הערבית מדווחים בשלב זה על פיצוצים בכווית וקטאר, ואזעקות שהופעלו גם בבחריין. המתקפה האיראנית מגיעה לאחר שאתמול ביצעה ארה"ב שורה של מתקפות אוויריות באזור שיראז עצמו.

לפני זמן קצר בוצעו גם מספר שיגורים טילים אל עבר ירדן, כאשר על פי גורמי הביטחון הירדנים, זוהו לפחות שלושה טילים ששוגרו משטח איראן אל עבר ירדן, אך על פי הצבא הירדני שלושתם הופלו.

מקורות מקומיים מדווחים על רעשי פיצוצים במטה הצי החמישי של ארצות הברית בבחריין, לאחר הדיווחים על אזעקות שהופעלו במדינה.