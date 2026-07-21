ארה"ב תוקפת את ביטול הבחירות: "אי אפשר לשמור על עסקים כרגיל"

מזכיר המדינה מרקו רוביו ( Gage Skidmore\שאטרסטוק )

מחלקת המדינה האמריקנית הגיבה כעת (שלישי) להודעה הדרמיטית של נשיא ניקרגואה דניאל אורטגה, שהחליט על ביטול כולל של המדינות בארצו. בהודעה ארה"ב תקפה בחריפות את ההחלטה וקראה לשאר מדינות העולם לפעול נגד ניקרגואה כתגובה.

"ההצהרה של דניאל אורטגה על כך שניקרגואה לעולם לא תקיים בחירות נוספות תחת הדיקטטורה המשפחתית שלו חושפת את אופיו הסמכותני האמיתי" נאמר בהודעה האמריקנית. "דניאל אורטגה ורעייתו רוסריו מוריליו נטשו אפילו את המיצג של קבלת הסכמה מהעם". בארה"ב הוסיפו והבהירו כי "לעם הניקרגואי יש את הזכות לבחור את מנהיגיו באמצעות בחירות דמוקרטיות חופשיות והוגנות". עוד פנו למנהיגי העולם: "ארה"ב קוראת לקהילה הבינלאומית לאחד כוחות ולפעול יחד כדי להוכיח לדיקטטורת מוריליו-אורטגה שאי אפשר לצפות לשמור על עסקים כרגיל עם מדינות אחרות, בזמן שהיא מחסלת את העקרונות הבסיסיים של העולם הדמוקרטי שלנו".

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כאמור, אורטגה ה-80 הודיע אמש במפתיע על ביטול כולל של הדמוקרטיה בניקרגואה, כשאמר בחגיגיות כי "הגיע הזמן, לעולם לא נקיים יותר בחירות". עוד ציין כי יחוקק חוקים "שיעמדו כחומת פלדה" כנגד יכולת האופוזיציה להשתתף בתהליכים פרלמנטריים.

אורטגה היה חבר הארגון "החזית הסנדיניסטית לשחרור לאומי", ארגון מהפכני קומוניסטי שפעל להפלת שלטונה של שושלת סומוסה, ששלטה במדינה כרודנות משפחתית בתמיכת ארצות הברית בזמן המלחמה הקרה. לאחר הפלת שלטונם בסוף שנות ה-70 הנהיג אורטנה את המדינה בשנות ה-80, הודח מהשלטון בשנות ה-90 בבחירות, וחזר אליו רק בשנת 2007.

מאז חזרתו לשלטון אורטגה פנה לדרכים יותר ויותר אנטי-דמוקרטיות במטרה לבסס את שלטונו, כשבין השאר ניתק קשרים עם המערב, בין היתר גם עם ישראל, פנה נגד ארה"ב והחל לעצור את מתנגדי משטרו, לכלוא אותם ואף לחסל מביניהם, על פי דיווחים מקומיים. עוד ביטל את הגבלת כהונתו, ודחף דרך הפרלמנט שינויים מרחיקי לכת, כולל מינוי אשתו אל 'נשיאה שותפה' וסימונה כיורשת במידה ולא יוכל לתפקד.