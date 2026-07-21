דיקטטור נולד: "לעולם לא נקיים יותר בחירות במדינה"

בנאום פוליטי שהדהים רבים, נשיא ומנהיג ניקרגואה בן ה-80, דניאל אורטגה, הודיע במפתיע על ביטול כולל של הדמוקרטיה בניקרגואה. אורטגה הודיע כי יחוקק חוקים "שיעמדו כחומת פלדה" כנגד יכולת האופוזיציה להשתתף בתהליכים פרלמנטריים והודיע בחגיגיות כי "הגיע הזמן, לעולם לא נקיים יותר בחירות במדינת ניקרגואה".

אורטגה בן ה-80 היה חבר הארגון "החזית הסנדיניסטית לשחרור לאומי" או כפי שהוכר בקיצור 'הסאנדניסטאז', ארגון מהפכני קומוניסטי שפעל להפלת שלטונה של שושלת סומוסה, ששלטה במדינה כרודנות משפחתית בתמיכת ארצות הברית בזמן המלחמה הקרה.

לאחר הפלת שלטונם בסוף שנות ה-70 הנהיג אורטנה את המדינה בשנות ה-80, הודח מהשלטון בשנות ה-90 בבחירות, וחזר אליו רק בשנת 2007. כעת נראה כי בכוונתו של אורטגה להפוך בעצמו לעומד בראשה של שושלת רודנית חדשה.

מאז חזר לשלטון ב-2007 פנה לדרכים יותר ויותר אנטי-דמוקרטיות במטרה לבסס את שלטונו, אורטגה ניתק קשרים עם המערב, בין היתר גם עם ישראל, פנה נגד ארה"ב והחל לעצור את מתנגדי משטרו, לכלוא אותם ואף לחסל מביניהם, על פי דיווחים מקומיים.

הוא ביטל את הגבלת כהונתו, ודחף דרך הפרלמנט שינויים מרחיקי לכת, כולל מינוי אשתו אל 'נשיאה שותפה' וסימונה כיורשת במידה ולא יוכל לתפקד.

כעת הודיעה בגלוי על כוונתו לבטל את הדמוקרטיה, אך האופן עד כה, לא ברור. האם יבוטלו הבחירות לאלתר, או שמא תוגבל עד תבוטל יכולת האופוזיציה להשתתף בה כלל.