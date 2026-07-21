בן גביר בתגובה ראשונה למעצר החשוד שתכנן לפגוע בו

איתמר בן גביר ( דוברות השר )

שעות ספורות לאחר שדווח על מעצרו של מחמד עוואד, תושב נצרת אשר ביקש להתגייס לחמאס, השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר הגיב כעת (שלישי) למעצר האזרח הישראלי שתכנן לפגוע בו.

בן גביר מגיב למעצר החשוד - צילום: דוברות השר בן גביר מגיב למעצר החשוד | צילום: צילום: דוברות השר 10 10 0:00 / 0:29

“זו הפעם התשיעית שניסו לרצוח אותי, והקדוש ברוך הוא, משטרת ישראל, שירות הביטחון הכללי, יחידת ‘מגן’ ומודיעין שירות בתי הסוהר - כולם עובדים קשה כדי לשמור עליי, ואני מודה להם" אמר בן גביר בסרטון שפרסם. "אבל אני אומר לאותם מחבלים: אני אמשיך להנהיג יד קשה בבתי הסוהר, אמשיך את רפורמת הנשק, אמשיך לפתוח כיתות כוננות, ואמשיך לבצע הריסות בפזורה הבדואית בנגב. מה שלא חוקי - ייהרס" הוסיף והבהיר. "אמשיך לפעול למען העם שלי. לא יעזור להם. אני לא מפחד".

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כאמור, במשטרה הודיעו מוקדם יותר היום על מעצרו של מחמד עוואד, תושב נצרת בן 29, בחשד למעורבות בפעילות טרור. על פי ממצאי החקירה, עוואד פנה לחמאס וביקש להתגייס לשורותיו ולקבל ממנו משאבים שיאפשרו לו לקדם פעילות טרור. במקביל, עלה כי תכנן לבצע פגיעה באיתמר בן גביר.

עם סיום החקירה הגישה הבוקר פרקליטות מחוז צפון לבית משפט השלום בנוף הגליל–נצרת הצהרת תובע נגד עוואד, שלב המקדים הגשת כתב אישום.

בשב"כ ובמשטרה הבהירו כי הם רואים בחומרה מיוחדת מעורבות של אזרחים ישראלים בפעילות המסכנת את ביטחון המדינה. גורמי הביטחון מסרו כי ימשיכו להשתמש בכל האמצעים העומדים לרשותם כדי לאתר את המעורבים בפעילות טרור ולמצות עמם את הדין.