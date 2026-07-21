תכנן לפגוע בבן גביר: תושב נצרת התגייס לחמאס

תושב נצרת ניסה להתגייס לחמאס ולקבל מהארגון משאבים לקידום פעילות טרור. בחקירה נחשפה התוכנית החריגה שלו לפגוע בשר מכהן, אך זהותו של השר ופרטי המתווה נותרו חסויים.

הוא אזרח ישראלי, מתגורר בנצרת – ולפי חקירת שב"כ והמשטרה, ניסה ליצור קשר עם חמאס במטרה להתגייס לארגון ולקדם פעילות טרור. אלא שבמהלך החקירה התברר כי ברקע עמד גם יעד חריג ורגיש במיוחד:השר לביטחון לאומי, איתמר בן גביר.

בפעילות משותפת של שב"כ וימ"ר עמקים במחוז צפון נעצר מחמד עוואד, בן 29, בחשד למעורבות בפעילות טרור.

על פי ממצאי החקירה, עוואד פנה לחמאס וביקש להתגייס לשורותיו ולקבל ממנו משאבים שיאפשרו לו לקדם פעילות טרור. במקביל, עלה כי תכנן לבצע פגיעה באיתמר בן גביר.

עם סיום החקירה הגישה הבוקר פרקליטות מחוז צפון לבית משפט השלום בנוף הגליל–נצרת הצהרת תובע נגד עוואד, שלב המקדים הגשת כתב אישום.

בשב"כ ובמשטרה הבהירו כי הם רואים בחומרה מיוחדת מעורבות של אזרחים ישראלים בפעילות המסכנת את ביטחון המדינה. גורמי הביטחון מסרו כי ימשיכו להשתמש בכל האמצעים העומדים לרשותם כדי לאתר את המעורבים בפעילות טרור ולמצות עמם את הדין.