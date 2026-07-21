חברת הנדל"ן ההיסטורית משהב שוב עומדת למכירה?

חברת הנדל"ן ההיסטורית ( לוגו חברת משהב )

פרסום ראשון. האם אחת מחברות הנדל"ן ההיסטוריות והחשובות של הציונות הדתית חוזרת למדף? ל"סרוגים" נודע כי יו"ר חברת משהב ויו"ר הסתדרות הפועל המזרחי, אבי סולימן, ומנכ"ל משהב אלון יוניאן, יצאו בימים האחרונים לארצות הברית במסגרת מגעים הנוגעים לאפשרות של מכירת החברה או הכנסת משקיעים לפעילותה.

בשלב זה לא נמסרו לחברי הציבור פרטים רשמיים על מטרת הנסיעה, זהות הגורמים שאיתם נפגשו השניים, שיעור המניות שעליו מתקיימים לכאורה המגעים או השווי שלפיו נבחנת העסקה. גם לא ברור האם מדובר במכירת החברה כולה, בהכנסת שותף או במהלך לגיוס הון. המידע מקבל משמעות מיוחדת על רקע ההיסטוריה של משהב וניסיונות המכירה הקודמים, שכבר עוררו מאבקים פנימיים והליכים משפטיים. הנכס ההיסטורי של הציונות הדתית משהב איננה עוד חברת נדל"ן פרטית. שורשיה נטועים בהסתדרות הפועל המזרחי, שהוקמה בשנת 1922 כאיגוד העובדים של הציבור הדתי־לאומי והייתה במשך עשרות שנים אחד ממוקדי הכוח הכלכליים והציבוריים של הציונות הדתית. החברה נולדה מאיחוד חברות הבנייה "משכנות" ו"הבונה", שהוקמו כדי לספק פתרונות דיור לציבור הדתי. שמה של משהב מורכב מראשי התיבות של שתי החברות. במהלך השנים היא הקימה שכונות ופרויקטים ברחבי הארץ, תוך התאמתם לצורכי משפחות דתיות והקמת בתי כנסת ומוסדות קהילתיים. עם השנים התרחבה החברה לכלל שוק הנדל"ן. כיום היא מעורבת בפרויקטים של בנייה חדשה, התחדשות עירונית ונכסים מניבים בעשרות רשויות מקומיות. לפי פרסומי החברה, במהלך פעילותה היא בנתה למעלה מ־100 אלף יחידות דיור. בעלת המניות בחברה היא הסתדרות הפועל המזרחי. אבי סולימן עומד בראש ההסתדרות ומכהן במקביל כיו"ר דירקטוריון משהב. אלון יוניאן מונה למנכ"ל החברה בסוף שנת 2025.

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ניסיון המכירה שעורר סערה

זו אינה הפעם הראשונה שבה עולה האפשרות למכור את משהב. בשנת 2022 ניהלה הסתדרות הפועל המזרחי משא ומתן מתקדם למכירת החברה לחברת "מימושים מגשימים פוטנציאל", תמורת כ־500–510 מיליון שקל.

המהלך עורר ביקורת קשה מצד חברים ודירקטורים, בין היתר משום שהמשא ומתן התקדם מול חברה מסוימת ללא מכרז פומבי ותחרותי. המתנגדים טענו כי הסתדרות הפועל המזרחי היא גוף בעל מאפיינים ציבוריים, ולכן אינה יכולה למכור נכס היסטורי בשווי של מאות מיליוני שקלים בהליך סגור.

עו"ד יצחק נטוביץ וחברים נוספים בהפועל המזרחי פנו לבית המשפט בדרישה לחייב את ההסתדרות לערוך מכרז. מטעמם הוצגה חוות דעת של פרופ' אבי וינרוט, שלפיה יש להחיל על ההליך חובת מכרז. מנגד, הנהלת הפועל המזרחי הציגה חוות דעת של משרד בוגט־קידר, שלפיה ההסתדרות אינה מחויבת במכרז.

העסקה לא הושלמה לבסוף. חברת מימושים הגישה תביעה שבה ביקשה לחייב את הפועל המזרחי להשלים את המכירה או לפצות אותה בעשרות מיליוני שקלים, אך בהמשך חזרה בה מההליך.

שווה יותר מהמחיר שהוצע?

אחת השאלות המרכזיות שנשאלו סביב ניסיון המכירה הקודם נגעה לשווי החברה. בעוד התמורה שנדונה עמדה על כחצי מיליארד שקל, פרסומים באותה תקופה העריכו כי שווי נכסי משהב גבוה משמעותית.

בפברואר 2025 דווח כי הערכות השווי של החברה עומדות על כ־750–800 מיליון שקל לפחות. באותה תקופה שבה אפשרות המכירה לשולחן, הפעם במתווה של מכירת פחות ממחצית מהמניות והכנסת שותף לחברה.

על רקע הנתונים הללו, כל ניסיון מכירה חדש מחייב תשובות ברורות: מי ביצע את הערכת השווי העדכנית? האם הוצעו המניות למספר משקיעים? האם מתקיים הליך תחרותי? ומה מתוכנן להיעשות בכסף שיתקבל?

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מחלוקת קודמת סביב מסירת מסמכים

סוגיית השקיפות במשהב כבר הגיעה בעבר לבית המשפט. בשנת 2025 פנה עו"ד נטוביץ, שכיהן כדירקטור בחברה, וטען כי לא נמסרו לו פרוטוקולים ומסמכים שנדרשו לצורך מילוי תפקידו. בית המשפט הורה לחברה למסור את המסמכים שטרם הועברו.

סולימן דחה אז את הטענות ואמר כי המסמכים נמסרו לדירקטור בהקלטות וכי בית המשפט לא קיבל את מרבית דרישותיו. עם זאת, הפרשה הוסיפה לשאלות סביב הממשל התאגידי והפיקוח על החלטות המתקבלות בחברה.

כעת, לנוכח המידע על הנסיעה לארצות הברית, דורשים גורמים המעורים בנעשה לדעת האם התקבלה החלטה מסודרת על פתיחת משא ומתן, מי אישר את הנסיעה, בפני אילו גורמים הוצג המתווה והאם חברי הדירקטוריון והוועד קיבלו את מלוא המידע.

חשוב להדגיש כי בשלב זה אין ראיה לכך שבוצעה עבירה או שהתקבלה החלטה בלתי חוקית. ואולם, בהתחשב במעמדה הציבורי וההיסטורי של משהב, בהיקף נכסיה ובסערה שליוותה את ניסיון המכירה הקודם, מצופה מהנהלת הפועל המזרחי ומשהב לפרסם באופן ברור מהי מטרת המגעים ומהו המנגנון שנועד לשמור על האינטרס של הציבור שבשמו הוקמה החברה.

הסתדרות הפועל המזרחי בוחנת את שינוי מבנה הבעלות של החברה

מחברת משהב נמסר בתגובה: ראשית, גם יו"ר הסתדרות הפועל המזרחי וגם מנכ"ל משהב שהו בארה"ב במסגרת חופשה פרטית ועל חשבונם האישי.

משהב בונה עשרות אלפי בתים בישראל ומייצרת קהילות לרווחת לקוחותיה. משהב זיהתה התעניינות הולכת וגוברת בקרב יהדות התפוצות המבקשת לרכוש בתים בישראל ולבנות עתיד להם ולילדיהם בארץ. בין היתר, התקיים יריד דירות בניו יורק ובו השתתפו גם נציגי משהב. מנכ"ל החברה השתתף, תוך כדי חופשתו הפרטית, בכנס בניו יורק בו הוצג דוכן של משהב למכירת דירות ליהדות ארה"ב לטובת קידום מטרות החברה ויעדיה.

באשר לעתיד החברה- משהב הינה בבעלות הסתדרות הפועל המזרחי ותחת ניהולם של אבי סולימן ואלון יוניאן מגיעה להישגים ראויים להערכה. 90 שנות פעילות של החברה ועשרות אלפי הדירות שבנתה החברה בכל שנותיה לציבור הדתי לאומי ובכלל מדברים בעד עצמם. הסתדרות הפועל המזרחי בוחנת את שינוי מבנה הבעלות של החברה לטובת קהילת הדתיים הלאומיים.