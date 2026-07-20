נטפליקס מתרסקת: מה עומד מאחורי הנפילה החדה במניה?

מניית נטפליקס רשמה ירידה חדה לאחר שהחברה פרסמה תחזית מאכזבת לרבעון השלישי, מה שהעמיק את החששות בקרב משקיעים בנוגע ליכולת הצמיחה העתידית של ענקית הסטרימינג. מדובר ברבעון שני ברציפות שבו התחזיות של החברה נופלות מציפיות השוק.

החברה צופה הכנסות של כ-12.86 מיליארד דולר ורווח למניה של 0.82 דולר ברבעון הקרוב - נתונים הנמוכים מהקונצנזוס בוול סטריט. בעקבות הפרסום, המניה צנחה בכ-7.3% ונגעה בשפל של 52 שבועות.

גם תוצאות הרבעון השני לא הצליחו להרשים. נטפליקס דיווחה על הכנסות של 12.56 מיליארד דולר - עלייה של 13% בהשוואה לשנה שעברה, אך מעט מתחת לתחזיות. שיעור הרווח התפעולי ירד ל-33.4%, בעוד הרווח למניה עמד על 0.80 דולר והפתיע לטובה, בין היתר בזכות הצלחת תכנים בולטים.

מהלך נוסף שעורר דאגה בקרב המשקיעים הוא החלטת החברה לצמצם את היקף הדיווחים. נטפליקס הודיעה כי תפרסם נתוני צפייה רק פעם בשנה, החל מ-2027, לאחר שכבר הפסיקה לפרסם נתוני מנויים רבעוניים. המהלך נתפס כפגיעה בשקיפות, ובתגובה אנליסטים רבים הורידו את מחירי היעד למניה.

הירידות האחרונות מצטרפות למגמה שלילית מתמשכת: מתחילת השנה איבדה מניית נטפליקס כ-30% מערכה, ומאז השיא שנרשם ביוני 2025 – ירידה של יותר מ-44%. למרות זאת, החברה ביצעה רכישה עצמית של מניות בהיקף של כ-4.7 מיליארד דולר - הגבוהה בתולדותיה.

במקביל, נטפליקס ממשיכה להמר על מנועי צמיחה חדשים, ובראשם תחום הפרסום, שצפוי להניב כ-3 מיליארד דולר בשנת 2026. עם זאת, אנליסטים מזהירים כי היצע התכנים במחצית השנייה של השנה עשוי להיות חלש יחסית, מה שעלול לפגוע במעורבות המשתמשים.

נכון לעכשיו, המניה נסחרת הרחק מתחת למחיר היעד הממוצע של האנליסטים, שעמד לאחרונה על כ-114 דולר. הפער המשמעותי מעיד כי השוק עדיין מנסה להעריך מחדש את שוויה של החברה, על רקע האטה בצמיחה ופחות מידע זמין למשקיעים.

השורה התחתונה: נטפליקס ניצבת בפני תקופה מאתגרת, שבה תידרש להוכיח כי היא מסוגלת לחדש את מנועי הצמיחה - תוך שמירה על אמון המשקיעים.