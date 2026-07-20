יורה לכל הכיוונים: איראן בפעולה חריגה נגד צרפת

תקרית דיפלומטית חריגה נרשמה בין טהראן ופריז, לאחר שגופי הביטחון האיראניים לקחו למעצר שני דיפלומטים צרפתיים וחקרו אותם במשך שעות, ואף השתמשו באלימות קשה נגד הגורמים הצרפתים הרשמיים, בהפרה מוחלטת של הפרוטוקולים המקובלים ביחסים בין מדינות.

התקרית החריגה החלה אמש, כאשר שני עובדי שגרירות צרפתיים נלקחו בכוח לחקירה על ידי כוחות ביטחון הפנים של משמרות המהפכה, השניים הוחזקו במעצר ונחקרו באינטנסיביות במשך שעות, כאשר כנגד אחד מהשניים הופעלה אלימות משמעותית במהלך החקירה.

שר החוץ הצרפתי התייחס לאירוע לפני זמן קצר, ויצא בתוקף כנגד ההתנהלות האיראנית, הוא תיאר את ההתרחשות כ-"הפרה בוטה של החסינות הדיפלומטית הקיימת באופן טבעי לכל נציג מדיני רשמי" ואף רמז כי התקרית עלולה לשנות את העמדה הניטרלית שנוקטת בה צרפת בעת הנוכחית נגד איראן.