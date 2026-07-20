בעקבות צורכי המלחמה: גדוד חדש הוקם בבה"ד 1

גדוד חדש בבה"ד 1 ( צילום: דובר צה"ל )

צה"ל הקים אתמול (ראשון) בבה"ד 1 את גדוד "רימון", גדוד חדש להכשרת קצינים לוחמים בחילות החי"ר, ההנדסה והשריון. הקמתו נועדה לתת מענה לצורכי המלחמה ולהרחבת סדר הכוחות של צה"ל.

ההחלטה התקבלה בעקבות הלחימה המתמשכת בגזרות השונות, הקמת יחידות חדשות והצורך בהכשרת קצינים איכותיים נוספים. בצה"ל הסבירו כי הגדוד החדש יאפשר להגדיל את היקף הכשרת הקצינים, ובמקביל להעניק יחס חניכה מיטבי לכל צוער ולשמור על רמת ההכשרה. המהלך יצא לפועל לאחר תקופה ממושכת של תכנון, היערכות וביצוע התאמות. גדוד "רימון" מורכב ממפקדים בעלי ניסיון קרבי ויכלול ארבע פלוגות. נוסף על הכשרת הצוערים, הוא ישמש כמסגרת מתמרנת נוספת להפעלות המבצעיות של בה"ד 1.

גדוד ׳רימון’ בבה"ד 1 ( צילום: דובר צה'ל )

במקביל להקמת הגדוד החדש, הוקמו בבה"ד 1 גדוד "דולב", המיועד להכשרת קצינים לוחמים במילואים, וגדוד "אלון", שנועד להכשרת קצינים עתודאים. בבית הספר בוצעו גם עבודות לשיפוץ מתקנים ותשתיות לקראת קליטת סדר הכוחות הנוסף.

מפקד אוגדה 38 וראש חטיבת ההפעלה בזרוע היבשה, תת־אלוף שרון אלטיט, התייחס לחשיבות המהלך ואמר: "תחת המקום הזה, בה"ד 1, ייקבעו תוצאות הלחימה. איכות מפקד המחלקה קובעת את איכות המחלקה ובכך את הישגי המלחמה. כאן הכול מתחיל".

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אלטיט הוסיף כי מדובר ב"רגע היסטורי, מרגש ומשמעותי", ופנה למפקדי הגדוד: "עם ישראל צריך קצינים טובים, ואתם אלה שמכשירים אותם".

מפקד בית הספר להכשרת קצינים, אלוף־משנה א', אמר כי פתיחת גדוד "רימון" היא צעד משמעותי שיגדיל את היקף הכשרת המפקדים בזרוע היבשה. לדבריו, החניכה המשופרת תסייע לצוערים להפוך למפקדים טובים יותר בצה"ל.