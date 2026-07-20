עכשיו זה רשמי: אנדי ברנהאם הושבע כראש ממשלת בריטניה

עכשיו זה רשמי: חודש אחרי התפטרותו של ראש הממשלה היוצא קיר סטארמר, בארמון באקינגהם הודיעו כעת (שני) כי אנדי ברנהאם הושבע כראש ממשלת בריטניה, זאת אחרי שנפגש עם המלך צ'ארלס. בהמשך היום ברנהאם צפוי להגיע למעון הרשמי ברחוב דאונינג 10 בלונדון, שם יישא נאום ראשון לציבור כראש הממשלה החדש ויציג את הרכב הקבינט שלו.

ברנהאם בן ה-56 נבחר כיו"ר מפלגת הלייבור ביום שישי האחרון, זאת אחרי שהיה היחיד שהעמיד את עצמו לבחירה בפריימריז. בהצבעה הסופית 379 מתוך 403 חברי הפרלמנט של הלייבור תמכו במועמדותו.

אנדי ברנהאם כיהן בעבר כחבר פרלמנט מ-2001 עד 2017 ושימש כשר בממשלות של טוני בלייר וגורדון בראון. בעבר הוא התמודד פעמיים על הנהגת הלייבור, אך הפסיד בשני המקרים בפריימריז - תחילה לאד מיליבנד ב-2010, ואז לג'רמי קורבין ב-2015. בשנת 2017 הוא נבחר כראש עיריית מנצ'סטר, תפקיד שבו החזיק עד לפני חודש.

ביוני האחרון ברנהאם נבחר לכהן כחבר פרלמנט, אחרי שניצח בבחירות המחוזיות במייקרפילד שבצפון מערב בריטניה והבטיח את שובו לווסטמינסטר. ההתמודדות בבחירות המחוזיות הייתה מהלך פוליטי שנועד לאפשר לו להתמודד על ראשות הלייבור, ובחירתו הגבירה את הלחץ הפנימי על סטארמר - שהתפטר שבוע לאחר מכן.

ומה היחס של ברנהאם כלפי ישראל?

השאלה העיקרית שמעסיקה את הקהילה היהודית בבריטניה - וגם רבים בארץ ובעולם - היא כיצד ראש הממשלה החדש יפעל ביחס לישראל, אחרי שנתיים של מדיניות עוינת מצד ממשלת השמאל של סטארמר.

בעבר ברנהאם הביע תמיכה מובהקת בישראל, בעיקר במהלך התמודדותו בפריימריז על ראשות הלייבור ב-2015 - אז התמודד מול ג'רמי קורבין, שהיה ידוע בשל דעותיו האנטישמיות. במהלך קמפיין הפריימריז ברנהאם טען כי ישראל היא "דמוקרטיה עם היסטוריה ארוכה של הגנה על מיעוטים וקידום זכויות אזרח", ואף טען כי אם הוא ינצח, הביקור הראשון שלו מחוץ לבריטניה יהיה בארץ.

מנגד, ברנהאם גם הציג עמדה ביקורתית כלפי ישראל, כשקרא פעמים רבות להכיר במדינה פלסטינית וטען כי "זו לא מתנה שיש לתת, אלא זכות שיש להכיר בה". בנוסף, אחרי הטבח של חמאס ב-7 באוקטובר, ברנהאם היה אחד הראשונים שקרא לישראל להפסיק את האש בעזה - זאת בזמן שסטארמר עצמו עדיין נמנע מלעשות זאת.