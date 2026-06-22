קיר סטארמר הודיע על התפטרותו: "חברי המפלגה השמיעו את קולם"

עכשיו זה רשמי: ראש ממשלת בריטניה קיר סטארמר נשא היום (שני) הצהרה לתקשורת בה הודיע על התפטרותו מתפקידו.

"כשנכנסתי למעון הזה לפני שנתיים, זה היה הרגע הכי גאה בחיים שלי. ממשלת לייבור חדשה אחרי שנים של אכזבה. רציתי לשנות את החיים של אנשים לטובה" אמר סטארמר. "הדרך לשם לא הייתה פשוטה, אך העבודה הקשה הייתה במטרה אחת - לא כח למען שמירה על כח, אלא כדי לשנות את בריטניה בדרך חיובית, למדינה שבה כולם מקבלים יחס שווה ומכבד".

"למרות זאת, אני יודע שהשאלה עכשיו היא לא מי האדם הכי נכון לעמוד בראשות הלייבור כדי להמשיך לשפר את חייהם של אנשים. השאלה הזו כבר קיבלה תשובה. עכשיו המפלגה שלי שואלת האם אני האדם הנכון להוביל אותה לבחירות" המשיך. "חברי המפלגה השמיעו את קולם. שמעתי בבירור את התשובה שלהם, ואני מקבל אותה בכבוד. כל החלטה שקיבלתי הייתה למען טובת המדינה - וכך גם ההחלטה הזו. מסיבה זו, אני אתפטר מתפקידי, וכבר שוחחתי עם המלך צ'ארלס על הנושא".

עוד ציין כי ההליך לבחירת מחליף כיו"ר הלייבור יתחיל ב-9 ביולי, במטרה לסיים את הפריימריז עד חידוש הפרלמנט בספטמבר. "אתמוך במי שייבחר כמחליף שלי בכל דרך אפשרית, ללא שום התנגדות" הבהיר.

"אתפטר מראשות מפלגת הלייבור באופן מיידי, אך אשאר בתפקיד ראש הממשלה עד שימונה לי מחליף" סיכם. "אחרי שאעזוב את התפקיד החשוב ביותר בבריטניה, אקדיש יותר זמן למילוי התפקיד החשוב ביותר בשבילי - להיות בעל טוב יותר לרעייתי, ולהיות אבא טוב יותר לילדים, שהם מקור הגאווה והשמחה שלי".