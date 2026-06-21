דיווח: ראש ממשלת בריטניה צפוי להודיע על התפטרותו

הלחץ גובר: ראש ממשלת בריטניה קיר סטארמר צפוי להודיע על התפטרותו מחר (שני) ולהציג לוח זמנים לגבי מתי יעזוב את התפקיד - כך דווח הלילה בעיתון ה"אובזרבר" הבריטי. עם זאת, בממשלה הכחישו את הדיווח וטענו כי עדיין לא התקבלה החלטה בנושא.

לפי הדיווח, סטראמר הגיע למסקנה כי המשך כהונתו "כבר אינו בר קיימא יותר", אחרי שקיים בימים האחרונים שיחות עם שרי ממשלה, יועצים, תורמים ומנהיגי איגודים מקצועיים. עוד נטען כי סטארמר שוהה כעת באחוזת צ'קרס - המעון הכפרי הרשמי של ראש הממשלה - ומתייעץ עם רעייתו לקראת קבלת החלטה סופית. בעוד שגורמים רשמיים במפלגת הלייבור אמרו כי הם מצפים להצהרה ברורה מצד סטארמר בנוגע לעתידו הפוליטי כבר בתחילת השבוע, בממשלה הכחישו את הדיווח. מקור ממשלתי טען כי סטארמר "ממשיך לעסוק בעבודתו ובענייני המדינה כרגיל", והפנה להצהרות קודמות שמסר בנושא - ביניהם הודעתו מיום שישי האחרון, בה אמר כי יתמודד מול כול ניסיון להדיח אותו מהנהגת הלייבור וקרא למפלגה להימנע ממאבקים פנימיים שרק יפגעו בה.

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סטארמר הוביל את מפלגתו לניצחון בבחירות 2024 והחזיר את הלייבור לשלטון אחרי 14 שנה באופוזיציה, אך מאז הוא איבד תמיכה הציבורית בעקבות סדרה של משברים ושינויי מדיניות. הלחץ להתפטרותו גבר בחודש פברואר האחרון, אחרי שהודה כי החליט למנות את השר לשעבר פיטר מנדלסון לתפקיד שגריר בריטניה בארה"ב למרות שהיה מודע לקשריו הקרובים עם איש העסקים והפדופיל המורשע ג'פרי אפשטיין.

ביום שישי האחרון האיום על מעמדו של סטארמר הגיע לשיא כשיריבו הפוליטי, ראש עיריית מנצ'סטר אנדי ברנהאם זכה במושב בפרלמנט - דבר שעלול לאפשר לו להגיש מועמדות רשמית להנהגת המפלגה ולכפות התמודדות נגד ראש הממשלה המכהן.