( דרייק (צילום: Kathy Hutchins שאטרסטוק) )

הראפר היהודי-קנדי דרייק, שזכה לכינוי "אחד ממהמרי הספורט הגרועים בכל הזמנים", הוסיף אתמול (בין ראשון לשני) הפסד כואב נוסף לרשימת ההימורים הכושלים שלו. הפעם הוא הימר 1.5 מיליון דולר על ניצחון נבחרת ארגנטינה בגמר מונדיאל 2026 בתום 90 דקות הרגילות, והיה יכול להרוויח 5.1 מיליון דולר - אך כולם יודעים איך זה נגמר.

ספרד ניצחה בסופו של דבר 1:0 את ארגנטינה, לאחר ששלטה במגרש במהלך כל המשחק ולא נתנה לארגנטינאים שום הזדמנות אמיתית להתקרב לשער. "הקללה" של דרייק ההימור הכושל של דרייק מצטרף לשורה ארוכה של הפסדים בהימורי ספורט שהפכו אותו לדמות מפורסמת בעולם ההימורים - אך לא בגלל הצלחותיו. בשנים האחרונות, דרייק הפסיד סכומי עתק על קבוצות ושחקנים שונים, עד כדי כך שבקרב חובבי הספורט נוצר הביטוי "קללת דרייק" - תופעה שלפיה קבוצה או שחקן שדרייק מהמר עליהם נוטים להפסיד. הימור זה היה אמור להיות שונה. דרייק, שגדל בקהילה היהודית בטורונטו וחגג את טקס בר המצווה שלו בגיל 31, בחר להמר על ארגנטינה של ליאו מסי - הכוכב שנחשב לאחד הגדולים בכל הזמנים. אולם גם הפעם, כמו בהזדמנויות קודמות, ההימור לא צלח. כידוע, דרייק עורר ביקורת בקרב יהודי העולם בעבר בשל אי-התייחסותו למלחמה בין ישראל לחמאס. רק לאחר לחץ ציבורי הוא חתם על עצומה שקראה להפסקת אש בעזה, צעד שעורר גם הוא מחלוקת. אביו, דניס גרהאם, הגן עליו אז ואמר: "אם אתה אומר משהו על הצד ההוא, יבקרו אותך. אם אתה אומר משהו על הצד השני, יבקרו אותך. אז עדיף להישאר מחוץ לזה".

נבחרת ספרד מול נבחרת ארנטינה

גמר שהותיר את ארגנטינה מאוכזבת

הגמר עצמו היה מאכזב עבור אוהדי ארגנטינה ברחבי העולם. ספרד שלטה במשחק מתחילתו ועד סופו, כאשר ארגנטינה התקשתה להגיע למצבי הבקעה. השוער אמיליאנו מרטינס הדף מספר ניסיונות ספרדיים, אך בסופו של דבר לא הצליח למנוע את השער המכריע בהארכה.

בין המגיבים לתוצאה היה גם הזמר אבי אברומי, שנחשב לאוהד של ארגנטינה. זמן קצר לאחר סיום המשחק הוא שיתף סטורי באינסטגרם, שבו כתב: "נשבר לי הלב". התגובה הקצרה הצליחה לבטא את התחושות של אוהדים רבים, שקיוו לראות את ארגנטינה מניפה גביע נוסף ואת מסי מוסיף עוד רגע היסטורי לקריירה האגדית שלו.

עבור דרייק, ההפסד הכספי הוא משמעותי - 1.5 מיליון דולר שירדו לטמיון. אולם עבור מי שעוקב אחר הרגלי ההימורים שלו, זה רק עוד פרק בסאגה של "קללת דרייק" שממשיכה ללוות אותו בכל פעם מחדש.