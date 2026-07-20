החרדים נגד נתניהו: "מי שלא חי את עולם התורה - שלא יתקוף"

התגובה החרדית הגיעה: אחרי הודעת הגינוי של ראש הממשלה בנימין נתניהו לדברי הרב לנדו שהשתלח במגזר הסרוג, כעת (שני) מפלגת דגל התורה פרסמה הודעת תגובה בה תקפו את נתניהו וחיזקו את מנהיג הציבור החרדי.

"דברי גדולי התורה הם קודש הקודשים של עם ישראל, ומפיהם אנו חיים" אמרו במפלגה. "מי שאינו חי את עולם התורה ואינו מבין את עומק דבריהם, מוטב שלא ימהר לפרשם, ובוודאי שלא לתוקפם. היזהרו בגחלתן".

כזכור, אתמול פרסמנו בסרוגים, כי מנהיג הציבור החרדי-ליטאי, הרב דב לנדו, השתלח בחריפות נגד המגזר הסרוג. במהלך פגישה עם ראש ישיבת מיר, ומשגיח הישיבה, שהגיעו להודות לו על מסע ההתרמות שלו בארצות הברית למען הישיבות החרדיות.

הרב לנדו אמר בשיחה: "הגזירות הם ממישהו אחר. הרשעים כאן, מה אפשר לעשות? יש רשעים... והחובשי כיפות סרוגות, שלא פחות מהם".

"מסיתים לרצח"

הרב לנדו המשיך במתקפה וטען כי הציבור הדתי-לאומי תומך, לדבריו, במלחמות שאינן נועדו להצלת חיים.

"אני מדבר על הכיפות הסרוגות שמחייבים ללכת. אם המדינה שולחת אנשים, חיילים, לשם כבוד המדינה והורגים אנשים – גם זה מותר? רצח ממש. אז הם מסיתים לרצח, כך הם עושים. הם עושים מלחמות לא לשם הצלה, רק לשם כבוד המדינה".

בהמשך הוסיף כי לדבריו: "אין להם שיטה בכלל", וטען כי הם פועלים מתוך תפיסה שלפיה המדינה היא ערך עליון.

"נתפלל שהכול יעבור"

לקראת סיום השיחה נשאל הרב לנדו כיצד יש להתפלל בתקופה הנוכחית, והשיב: "שהשם יעזור שיהיה טוב. אנחנו לא ניתן לו עצות... נתפלל לקדוש ברוך הוא שהכול יעבור כחלום, יעוף כרוח נושבת וכענן כלה."