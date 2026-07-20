נתניהו נגד המנהיג החרדי: "דוחה בתוקף את הדברים המזעזעים"

נתניהו נגד המנהיג הליטאי ( יונתן זינדל/פלאש90 )

תפס אומץ. ראש הממשלה בנימין נתניהו בהתייחסות לדברי הרב לנדו שהשתלח במגזר הסרוג:

"אני דוחה בתוקף את הדברים המזעזעים נגד לוחמי צה"ל מהציונות הדתית. לוחמי צה"ל, דתיים, חילונים וחרדים, עוזבים את ביתם, את עבודתם ואת משפחותיהם, ומסכנים את חייהם כדי להגן על מדינת ישראל, על אזרחיה ועל עם ישראל כולו. הם ראויים להערכה עמוקה, להכרת הטוב ולגיבוי מלא מכל חלקי הציבור, ובוודאי גם מעולם התורה".

הרב דב לנדו בהתבטאות חריפה נגד הציבור הסרוג - צילום: בקודש פנימה הרב דב לנדו בהתבטאות חריפה נגד הציבור הסרוג | צילום: צילום: בקודש פנימה 10 10 0:00 / 0:56

אתמול פרסמנו בסרוגים, כי מנהיג הציבור החרדי-ליטאי, הרב דב לנדו, השתלח בחריפות נגד המגזר הסרוג. במהלך פגישה עם ראש ישיבת מיר, ומשגיח הישיבה, שהגיעו להודות לו על מסע ההתרמות שלו בארצות הברית למען הישיבות החרדיות.

הרב לנדו אמר בשיחה: "הגזירות הם ממישהו אחר. הרשעים כאן, מה אפשר לעשות? יש רשעים... והחובשי כיפות סרוגות, שלא פחות מהם".

"מסיתים לרצח"

הרב לנדו המשיך במתקפה וטען כי הציבור הדתי-לאומי תומך, לדבריו, במלחמות שאינן נועדו להצלת חיים.

"אני מדבר על הכיפות הסרוגות שמחייבים ללכת. אם המדינה שולחת אנשים, חיילים, לשם כבוד המדינה והורגים אנשים – גם זה מותר? רצח ממש. אז הם מסיתים לרצח, כך הם עושים. הם עושים מלחמות לא לשם הצלה, רק לשם כבוד המדינה".

בהמשך הוסיף כי לדבריו: "אין להם שיטה בכלל", וטען כי הם פועלים מתוך תפיסה שלפיה המדינה היא ערך עליון.

"נתפלל שהכול יעבור"

לקראת סיום השיחה נשאל הרב לנדו כיצד יש להתפלל בתקופה הנוכחית, והשיב: "שהשם יעזור שיהיה טוב. אנחנו לא ניתן לו עצות... נתפלל לקדוש ברוך הוא שהכול יעבור כחלום, יעוף כרוח נושבת וכענן כלה."

נזכיר כי בעקבות הורדת חוק הגיוס משולחן הכנסת, הרב לנדו פרסם מכתב בו יצא נגד גוש הימין-חרדי ותקף את נתניהו.

מבית הרב לנדו יצאה אז הודעה: "חברי הכנסת של דגל התורה סקרו בפני מרן את המצב הנוכחי. יצוין כי בניגוד לדיווחים שונים - ישנה אחדות דעים ושיתוף פעולה בין דגל התורה וש"ס בנוגע לאופן הפעולה אודות מעמדם של בני הישיבות באופן מלא ומוחלט.

מרן מנהיג הדור הגר"ד לנדו הורה לחברי הכנסת של דגל התורה: אין לנו אמון יותר בנתניהו. נעשה מכאן ואילך רק מה שטוב ליהדות החרדית ולעולם הישיבות. צריך לפעול לפיזור הכנסת בהקדם. המושג "גוש" אינו קיים מבחינתנו יותר".