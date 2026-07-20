כ-200 פעילי הבית היהודי בכנס הראשון עם וינטר

חכ"ל מוטי יוגב בכנס בנחלים ( ללא )

כפי שפורסם ב'סרוגים', ההתארגנות החדשה של בכירי הבית היהודי ואנשי הציונות הדתית, קיימו אתמול במושב נחלים כנס פוליטי ראשון בו השתתפו כ-200 איש.

מטרת הכינוס היא בחינת הקמת בית פוליטי חדש לציבור הסרוג שמרגיש כי אינו מיוצג כיום. בכנס השתתפו כ-200 משתתפים, בהם רבנים, אנשי אקדמיה, אישי ציבור ופעילים מכל רחבי הציונות הדתית. בין המשתתפים היו: תא"ל (במיל') עופר וינטר, הרב אייל ורד, הרב יצחק ניסים, חברי הכנסת לשעבר מוטי יוגב, זבולון כלפה, גילה פינקלשטיין וענת כנפו, מזכ"לית הקיבוץ הדתי שרה עברון, ראש מועצת אפרת דובי שפלר, סגני ראשי רשויות, חברי מועצות ערים ורשויות, פעילים רבים מהבית היהודי לשעבר, ואפילו נציגים מהעדה הדרוזית ומהעדה הבדואית, נציגי עולים ופעילים ציבוריים נוספים. את ההתארגנות מובילים חברי הכנסת לשעבר יוגב וכלפה, עו"ד שוקי זוהר, אברהם צימרינג, צביקה רוזנבלט, עו"ד קותי תנעמי, הרב יצחק ניסים, נעמי דיסקין ושפרה אגמי. לדבריהם, בעקבות הצלחת הכנס הוחלט להמשיך את המהלך באמצעות מפגשים נוספים, חוגי בית וחיבורים עם גורמים והתארגנויות נוספות, במטרה לבחון הקמת בית פוליטי רחב לציבור היהודי-לאומי.

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במרכז הערב עמד תא"ל (במיל') עופר וינטר, שנשא את נאום הפתיחה והציג את תפיסת הביטחון שלו ואת חזונו לתיקון המציאות במדינת ישראל. במהלך דבריו התייחס גם לסוגיית גיוס החרדים ואמר כי אין מקום לגיוס בכפייה, אך יש לתגמל באופן משמעותי את מי שמשרת בצה"ל ובכוחות הביטחון.

לאחר הרצאתו של וינטר התקיים דיון פתוח בין המשתתפים, שעסק בצורך בהרחבת הייצוג הפוליטי של הציבור היהודי-לאומי, בחיזוק הזהות היהודית, בסוגיית הגיוס, במעמד הציונות הדתית ברבנות הערים והמועצות הדתיות ובדרכים ליצירת שיתופי פעולה רחבים.

במהלך הדיון שיתפו משתתפים רבים בתחושת האכזבה שלהם מהייצוג הפוליטי הקיים. אחד מחברי המועצה, שנבחר בעבר מטעם הציונות הדתית, סיפר כי מאז הבחירות לא נשמר עמו כל קשר וכאשר התעוררו סוגיות שדרשו מענה: "לא היה עם מי לדבר".

משתתפים נוספים העלו את תחושת ההזנחה של רבני הערים והמועצות הדתיות, וטענו כי הציבור הדתי-לאומי איבד השפעה במוקדי קבלת ההחלטות בתחומים אלה. לדבריהם, אלו חלק מהסיבות שהובילו לקריאה להמשיך את ההתארגנות ולבחון יצירת מסגרת פוליטית חדשה.