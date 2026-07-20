נתניהו נזכר לשים גבול לרב לנדו רק כשזה לא פוגע בו

נתניהו נזכר לשים קו לחרדים ( יונתן זינדל/פלאש90 )

הגינוי של נתניהו להשתלחות של הרב לנדו נגד הציבור הסרוג מראה עד כמה נתניהו נמצא בכיס של המפלגות החרדיות.

"אני דוחה בתוקף את הדברים המזעזעים נגד לוחמי צה"ל מהציונות הדתית", נאלץ ראש הממשלה לפרסם היום, רק כי מנהיג הזרם החרדי כינה אותם רוצחים - מה שעלול לתת דלק למדורת האנטישמיות בעולם. אלא שזו אינה ההשתלחות הראשונה של הרב החרדי נגד הסרוגים, כזכור הוא פרסם דברי בלע אחרים בהם אמר כי הלוחמים הסרוגים נהרגים כי הרבנים שלהם מלמדים תורה מעוותת.

אין יותר גוש. מכתב הרב דוב לנדו ( דוברות בית הרב לנדו )

מול הדברים המופרעים והמופרכים של הרב לנדו, נתניהו לא אמר מילה. שלמות הקואליציה הייתה חשובה לו יותר. כל עוד נתניהו היה חייב את האצבעות החרדיות כדי להמשיך את הקדנציה - הוא שתק.

ויותר מזה, רק בשבוע שעבר נתניהו השתתפת במכירת כל הערכים הציוניים בשביל הדרישות החרדיות. בזמן שהוא מטיל עוד ועוד ימי מילואים על המגזר החילוני והסרוג הוא דאג להעביר את חוק יסוד לימוד תורה, חוק ביטול המעצרים לעריקים חרדיים, תקצוב גננות חרדיות, הכל כדי לשמור על הקואליציה עד יומה האחרון.

3 שנים של מלחמה ארוכה והציבור החרדי לא רק שלא נושא בנטל אלא עוד יושב מבחוץ ומגדף את הלוחמים שמוסרים את הגוף והנפש - ונתניהו מתנהג כרגיל. חסימות כבישים, התפרעויות אלימות ובעיקר דרישות חצופות לפטורים ותקציבים - ונתניהו לא מוציא מילה.

עכשיו, כשהכנסת התפזרה ויש לו 3 חודשים של שקט, הוא פתאום נזכר לתקוף את מנהיג הציבור החרדי שבז לו. אותו רב שכינה אותו שקרן והצהיר כי אין יותר גוש ימין-חרדים. כשזה לא יכול לפגוע בו - נתניהו הופך למגן המגזר ומוציא הודעת גינוי. איפה היית עד עכשיו?!

איפה סמוטריץ' ובן גביר?

למרבה האירוניה, בעוד נתניהו, בציניות הפוליטית האופיינית שלו, מגנה בלשון רכה את ההשתלחות החרדית, נציגי המגזר הסרוג - עדיין שותקים. לא בן גביר ולא סמוטריץ', בטח שלא שאר הסרוגים בכנסת לא מתייחסים לגידופים של הרב הליטאי.

שלמות הגוש כנראה יותר חשובה מהכבוד של המגזר ומהערכים שלו.