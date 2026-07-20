מתקפת ענק נוספת: אוקראינה שיגרה 400 כטב"מים על מוסקבה

התקיפה בקוטובסק ( ללא קרדיט )

אוקראינה ממשיכה במתקפות הענק שלה נגד התשתיות הרוסיות: ראש עיריית מוסקבה, סרגיי סוביאנין, עדכן היום (שני) כי 400 כטב"מים אוקראינים שוגרה לעבר הבירה הרוסית במהלך הלילה.

סוביאנין טען כי רוב הכטב"מים יורטו, אך הודה כי שני בני אדם נפצעו במתקפה וכי "מספר מתקני תשתית אזרחיים" עלו באש וניזוקו. עם זאת, בשלב הזה עדיין לא ברור מה היקף הנזק ומה בדיוק נפגע. במקביל, חיל הים של אוקראינה טען כי עשרה בני אדם נהרגו בתקיפה של ספינת מסחר בבעלות טורקית שיצאה מנמל אודסה. בקייב אמרו כי שלושה טילי שיוט רוסים שוגרו לעבר הספינה שעשתה את דרכה "מחוץ לאזור הלחימה", והובילה לפריצת שריפה נרחבת על הסיפון. "זו תקיפה מכוונת נוספת של רוסיה נגד כלי שיט אזרחי לא חמוש הנושא דגל זר, שלא היווה כל איום צבאי" נמסר. "מדובר במעשה טרור נגד ספנות אזרחית והפרה בוטה של כללי המשפט ההומניטרי הבינלאומי".

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התקיפה הנוכחית על מוסקבה היא האחרונה בסדרה של מתקפות מצד אוקראינה שכוונו נגד בתי הזיקוק הרוסיים בכל רחבי הפדרציה, במטרה לפגוע בייצור הדלק הרוסי. התקיפות החלו במחוז מוסקבה, הגיעו גם לאזורים הצפון-מערבים כמו סנט-פטרסבורג, ואפילו נרשמו סמוך לגבול עם קזחסטן.

בתחילת השבוע דווח על עשרות כטב"מים אוקראינים שתקפו את מחסני חברת המסחר המקוון "Wildberries" שבערים קוטובסק ואלקטרוסטל, וגרמו לפריצת שריפות נרחבות במפעלים. 8 בני אדם נהרגו בתקיפות, לצד 25 פצועים בקוטובסק ו-24 פצועים נוספים באלקטרוסטל.

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למרות שרוסיה היא אחת מייצרניות הנפט הגדולות בעולם, בלי בתי זיקוק היא לא יכולה להפוך את הנפט הגולמי לדלק - סולר, בנזין ודלק סילוני, והמחסור מורגש. תורי ענק של קילומטרים נמתחים ליד תחנות דלק באזורים מרוחקים כמו סיביר.

ברוסיה הוציאו צו האוסר על ייצוא דיזל מהמדינה, וכעת מנסים הרוסים לייבא דלק מכל מי שמוכן לעזור: סין, הודו ואיראן. הפגיעה בבתי הזיקוק הרוסיים עשויה להעלות את מחירי הדלק בעולם למרות שמחיר הנפט יחסית יציב.