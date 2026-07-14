המתקפה האוקראינית על בתי הזיקוק של רוסיה נמשכת. אתמול הותקף בית הזיקוק בעיר סלבאט ברפובליקת בשקיריה (בשקורטוסטן) המרוחקת כ-1,400 קילומטר מהשטח שבשליטה אוקראינית.

תיעוד שמגיע מקרבת מקום מראה עשן שחור עולה מבתי הזיקוק, במחוז בו נמצאים עשרות מפעלים פטרו-כימיים כחלק מתעשיית הנפט הרוסית.

באוקראינה זיהו את נקודת התורפה הרוסית בייצור דלק ובשבועות האחרונים הם תוקפים בשיטתיות את בתי הזיקוק הרוסיים בכל רחבי הפדרציה.

התקיפות החלו במחוז מוסקבה, הגיעו גם לאזורים הצפון-מערבים כמו סנט-פטרסבורג וכעת מדרימים לגבול עם קזחסטן.

למרות שרוסיה היא אחת מייצרניות הנפט הגדולות בעולם, בלי בתי זיקוק היא לא יכולה להפוך את הנפט הגולמי לדלק - סולר, בנזין ודלק סילוני, והמחסור מורגש. תורי ענק של קילומטרים נמתחים ליד תחנות דלק באזורים מרוחקים כמו סיביר.

ברוסיה הוציא צו האוסר על ייצוא דיזל מהמדינה, וכעת מנסים הרוסים לייבא דלק מכל מי שמוכן לעזור: סין, הודו ואיראן. הפגיעה בבתי הזיקוק הרוסיים, עשויה להעלות את מחירי הדלק בעולם למרות שמחיר הנפט יחסית יציב.