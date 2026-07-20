אבי אברומי משתף בכאב: "נשבר לי הלב"

אברומי. ( שי פרנקו )

אמש הסתיים גמר מונדיאל 2026 באכזבה גדולה עבור אוהדי ארגנטינה, לאחר שהנבחרת הפסידה 1:0 לספרד בתום הארכה. מיד לאחר שריקת הסיום, הרשתות החברתיות הוצפו בתגובות של צער ואכזבה מצד אוהדי הנבחרת - ורבים מהם הביעו גם אכזבה מכך שליאו מסי לא הצליח לסיים את הקריירה עם זכייה נוספת בגביע העולם.

"נשבר לי הלב" בין המגיבים היה גם הזמר אבי אברומי, שנחשב לאוהד של ארגנטינה. זמן קצר לאחר סיום המשחק הוא שיתף סטורי באינסטגרם, שבו כתב: "נשבר לי הלב." התגובה הקצרה הצליחה לבטא את התחושות של אוהדים רבים, שקיוו לראות את ארגנטינה מניפה גביע נוסף - ואת מסי מוסיף עוד רגע היסטורי לקריירה האגדית שלו.

הסטורי של אבי אברומי ( צילום: אינסטגרם )

אכזבה גדולה ברשת

הסטורי של אברומי מצטרף לגל התגובות ששטף את הרשת אחרי שריקת הסיום. לצד הברכות לספרד על הזכייה, לא מעט אוהדים הביעו צער על ההפסד של ארגנטינה ועל כך שהחלום לראות את מסי מניף את גביע העולם פעם נוספת לא התגשם.