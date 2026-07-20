צה"ל עצר שני חשודים ב"גרימת השריפה" בחוות גלעד

השריפה בחוות גלעד ( חיים גולדברג\פלאש 90 )

המשטרה הודיעה הבוקר (שני) כי נעצרו שני חשודים פלסטינים בחשד למעורבות בשריפת הענק שהשתוללה בשבת האחרונה חוות גלעד וגרמה נזק לעשרות מבנים וכלי רכב. בהודעת המשטרה נאמר תחילה כי מדובר בהצתה, אך בהמשך שינו גירסה וטענו רק כי החשודים נעצרו "בחשד למעורבות בגרימת השריפה".

המעצרים הגיעו בתום פעילות משותפת שנערכה הלילה של היחידה המרכזית וחמ״ל רוא״ה במחוז ש״י, יחד עם לוחמי יחידת המסתערבים של מג״ב איו״ש ולוחמי חטמ״ר שומרון של צה״ל. שני החשודים הועברו להמשך חקירה בימ״ר מחוז ש״י, ובהתאם לממצאי החקירה יוחלט בעניינם, לרבות לעניין הבאתם לדיון בהארכת מעצרם. מהמשטרה נמסר כי "כוחות הביטחון ימשיכו לפעול בנחישות לאיתור ומיצוי הדין עם כל מי שמעורב בפגיעה בביטחון הציבור וברכושו".

השריפה בחוות גלעד ( חיים גולדברג\פלאש 90 )

בוועד היישוב חוות גלעד אמרו בתגובה כי "ימים ספורים לאחר האסון הכבד שבו עלו באש עשרות בתי משפחות ביישוב ומשפחות רבות נותרו ללא קורת גג, אנו מתבשרים על מעצרם של שני חשודים במעשה. ועד היישוב מודה לכוחות הביטחון והמשטרה על הפעילות המהירה שהובילה למעצר".

"אנו דורשים מרשויות החוק למצות את החקירה עד תום, לפעול בנחישות ולהטיל את העונשים החמורים ביותר הקבועים בחוק על האחראים למעשה נפשע זה" הוסיפו וקראו. לדבריהם, "זהו טרור וצריך להתייחס לאירוע הזה כאל טרור!".

"תושבי חוות גלעד ממוקדים כעת כולם במאמצי השיקום, בבנייה מחדש ובתמיכה במשפחות שאיבדו את ביתן" סיכמו ביישוב. "אנחנו רוצים להודות לעם ישראל על התמיכה החשובה בתושבים".

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כזכור, במהלך השבת דווח על סדרת שריפות שפרצו בשומרון ובצפון הארץ. מוקד האירוע המרכזי היה בחוות גלעד שבשומרון, שם חדרה האש אל תוך היישוב, כילתה 13 בתים, מוסך ומחסן עצים והובילה לפציעתם של שני לוחמי אש ולפינוי תושב שנפגע באורח קל.

השריפה החלה סמוך למצפה ישי שבקדומים. לוחמי האש הצליחו תחילה לבלום את הלהבות בקו הבתים הראשון, אולם בשל הרוחות העזות התפשטה האש במהירות לעבר חוות גלעד וחדרה אל תוך היישוב. בכבאות והצלה הודיעו כי הוקם צוות חקירה משותף הכולל חוקרי כבאות, משטרת ישראל וגורמי ביטחון, הבוחן חשד להצתה מכוונת של השריפה בשומרון.